33歳のイタリア人であるロマーノは月曜日、自身の LinkedInプロフィールで投稿を公開し、近いうちに人生で新たなキャリアの章が開かれる可能性を示唆した。

「おそらく私は、これまでのような形で移籍市場ビジネスに長く関わることはないだろう。アプローチと視点を変える時だ」とロマーノは記したが、それ以上の具体的な説明はなかった。これが実際に移籍エキスパートとしての活動の終わりを意味するのか、それともロマーノによる新たなマーケティング施策にすぎないのかは不明だ。

より詳しい情報が出るのは、9月1日に現在の移籍期間が終了した後になるという。「移籍市場が閉じた後には、これはすぐに別のテーマになるだろう」と、このイタリア人は語った。

この LinkedIn投稿のきっかけとなったのは、ロナルド・アラウホのFCバルセロナからFCリバプールへのレンタル移籍に関する彼の独占報道への非常に大きな反響だった。ロマーノの説明によれば、この投稿は4900万回の閲覧を記録し、さらに200万件の「いいね」、4万7000件のコメント、そして200万件を超えるシェアがあったという。

なぜファブリツィオ・ロマーノはフロリアン・プレッテンベルクと対立したのか？

また、この発表が彼の仕事の進め方に対してますます強まっている批判と関係しているのかどうかも不明だ。つい最近、ロマーノと Sky の移籍ジャーナリストであるフロリアン・プレッテンベルクは X 上で言い争いを繰り広げ、互いにいくつもの非難を浴びせ合っていた。

ドイツ人のプレッテンベルクはロマーノに対し、他人の独占情報を自分のものとして売り出そうとしており、それによってクリーンなジャーナリズムの原則を損なっていると आरोपした。一方のイタリア人ロマーノは、過去にプレッテンベルクから送られてきた私的なメッセージを公開した。

さらにオンラインプラットフォーム Reddit は最近、ロマーノに対して利用停止措置を科した。モデレーターの見解では、彼は「疑わしいジャーナリズムの実践を行っている」ためだという。サブページの Reddit Soccer では、今後イタリア人の投稿を情報源として使用することは認められない。プラットフォームはその理由の一つとして、多くのユーザーの間でロマーノに対する「不満の高まり」があることを挙げている。

ファブリツィオ・ロマーノには何が批判されているのか？

同時に、道義的な懸念もある。声明では「ロマーノは、とりわけレイプ疑惑をめぐって批判を浴びていたメイソン・グリーンウッドに場を与えた」とされた。イングランドのスターであるグリーンウッドは2022年1月、レイプ、傷害、殺害予告の容疑で逮捕されていた。当時の所属クラブであるマンチェスター・ユナイテッドは彼を出場停止処分とした。約1年後の2023年2月、訴追は取り下げられた。

数多くの的中を誇る、実績ある移籍エキスパートであり、独占情報の伝え手でもあるロマーノは、日々何百万人ものオーディエンスに届いている。彼の投稿は、移籍市場における最新の出来事を扱っている。成立した移籍を表現する彼の伝説的な「Here we go」は、世界的なインターネット現象となり、このイタリア人のトレードマークにもなった。