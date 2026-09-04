Il Messaggeroによれば、このセンターバックはセリエAのラツィオの関心を集めているという。同クラブは木曜日にアレッシオ・ロマニョーリ（31）が退団したことを受け、守備の中央を補強する新戦力を探している。ロマニョーリはカタールのアル・サッドへ移籍した。

多くの主要リーグで移籍市場が閉まっている中での補強探しについて、ラツィオのスポーツディレクター、アンジェロ・ファビアーニは次のように語った。「契約フリーの選手に関する市場は依然として開いている。こうした状況を注意深く見極めるため、私はあえてチームの枠をいくつか空けておくことを選んだ」。ただ、Il Messaggeroによると、アラバ獲得に向けた動きはまだ具体的な段階には至っていない。

ビアンコチェレスティはシーズンの好スタートを切った。セリエA開幕からの2試合はいずれも無失点で勝利し、順位表では6位につけている。新監督ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるチームは、ボローニャとジェノアを相手にいずれも1-0で勝利した。この2試合では、デンマーク代表のオリバー・プロブストゴーア（23）と元ブンデスリーガ所属のダニーロ・ドエキ（28）がセンターバックを組んだ。

フリーで獲得可能な選手という点で、アラバはラツィオの求める条件にかなり合致している。元バイエルンの同選手とレアル・マドリーの契約は、5年を経た今年6月に満了した。それ以降、新天地を探しているが、多くのうわさがあったにもかかわらず、いまだ所属先は決まっていない。最近ではアル・サッドやMLS王者インテル・マイアミとの関連も報じられていた。さらに5月には、レッドブル・ザルツブルクが復帰に向けた動きに関心を示しているとも伝えられていた。

アラバ（オーストリア代表117試合）が今なお健康でコンディションを維持していることは、度重なる負傷問題を経た後の今夏、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップで証明された。そこで彼はオーストリア代表をキャプテンとして率い、16強でその後の優勝国スペインに敗れて敗退するまで、全試合に出場した。

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アラバはキャリアの大半をバイエルンのユニフォームで過ごし、同クラブでドイツ王者10回、チャンピオンズリーグ優勝2回など数々のタイトルを獲得した。その後、2021年にフリー移籍でマドリーへ加入したが、この移籍は波風なく進んだわけではなかった。ブランコスでも再びチャンピオンズリーグを2度制した一方で、2023年12月には重傷の膝の負傷も負い、1年以上にわたって戦列を離れた。2023-24シーズン以降、クラブと代表を合わせて計109試合を欠場している。