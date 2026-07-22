ダヨ・ウパメカノはマイケル・オリゼをからかうのが楽しいようだ。今年初めにFCバイエルンが公開した動画で、彼はオリゼの珍しいミドルネーム「アクポヴィエ」で呼ぶと明かした。 「僕がそう言うと、彼はいつも怒るんだ」とウパメカノは笑いながら語った。「でも、それでも言うんだ。」

しかしここ数週間、ウパメカノはオリゼを「アクポヴィエ」と呼び、真剣な話をしているという。オリゼはレアル・マドリードへの移籍が噂され、2029年まで契約が残り違約金条項もないが、24歳の攻撃的選手は移籍を希望しているという。 レキップ紙によると、W杯期間中、オリゼは代表チームメイトのムバッペやチュアメニにレアルでの生活について詳しく尋ねていた。これは、バイエルン残留を勧めていたウパメカノにとって不快な出来事だった。

このため、ウパメカノはバイエルンがオリゼを引き留める上で重要な役割を担う可能性が出てきた。7月初め、フランス代表がW杯準々決勝に進出した直後、同胞の将来を問われた彼は笑顔で「彼は残る、残るんだ！」と断言した。

バイエルンの「要」として契約延長したウパメカノは、

ウパメカノは、2025年2月にバイエルンとの契約延長が破談となり、自身もレアル移籍が噂された経験から、オリゼに助言できる立場にある。

しかし、最終的にはレアルからの関心を交渉カードに使い、当初の提示より好条件で2030年までの延長に成功した。 年俸は2000万ユーロにアップし、契約金も同額程度と報じられた。

クラブは安堵し、スポーツディレクターのマックス・エベルは「チームには軸が必要だ。ダヨットで次の軸を確立した」と喜んだ。27歳の彼は高額契約後も依然として絶対的な軸であり続けている。 これは特筆すべき点だ。ここ数年、バイエルンでは給与アップ後に不調や怪我に見舞われる選手が多かった。レオン・ゴレツカ、セルジュ・グナブリ、アルフォンソ・デイヴィス、ジャマル・ムシアラなどがいい例だ。

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「まさに怪物」とデシャン監督も絶賛した。

バイエルンでの活躍を経て、彼はW杯で世界屈指のセンターバックとしての地位を確固たるものにした。 特に印象的だったのはイングランドとの3位決定戦だ。本大会ではアーセナルDFウィリアム・サリバと堅いコンビを組んでいたが、ディディエ・デシャン監督は今回、イブラヒマ・コナテとマクセンス・ラクロワを起用した。コナテは今夏、移籍金なしでリヴァプールからレアル・マドリードへ移籍する予定だ。

ラクロワとコナテはイングランド戦で不安定なプレーを見せた。ハーフタイム時点でフランスは0－4とリードを許していた。そこでウパメカノが投入されると、すぐに1対1を制して4点目をアシスト。その後は精神的リーダーとしてチームを牽引し、新たなエネルギーをもたらした。 その後4－5のゴールもアシストしたが、フランスは4－6で敗れた。45分間のプレーで、彼の真価が示された。かつての不可解なミスは完全に克服された。

デシャン監督は「彼は間違いなく世界最高のDFの一人。驚異的な運動能力で何でもできる」と称え、ウパメカノを「真の怪物」と呼んだ。バイエルンでは来季もターと組んでセンターバックの定位置を守る見込みだ。この「怪物」が要となるが、来夏に契約解除条項が発動し、早期にチームを去る可能性もある。

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来夏には契約解除条項が発動する。

契約延長で大幅な給与アップと契約金を得ただけでなく、報道では6500万ユーロの移籍条項も設定され、来夏から発動可能だ。この金額は絶頂期のトップDFにとっては微々たる額に過ぎない。

このため、今後数カ月のうちに移籍噂が再燃する可能性は高い。PSGが将来的なマルキーニョス後継者として注目しているともされる。もし本人が移籍を希望すれば、バイエルンはオリゼの場合とは異なり、引き留める手段がない。

ウパメカノが長期的にミュンヘンに残るかは、チームの成功見通し次第だ。ここで再びオリゼの話に戻る。もし彼が放出許可を得た場合（現時点では予想されていないが）、それはウパメカノなど他の選手たちの失望を招き、連鎖反応につながる可能性がある。