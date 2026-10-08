まもなくここでFCB首脳の息子がデビューするのか？ FCバイエルンの“隠れた提携先”で起きている奇妙な出来事

TSVハルトベルクはこれまで大きなタイトルを獲得していない。それでも、オーストリア南東部にある人口6687人の村を本拠地とするこのブンデスリーガクラブは、ある分野では連続王者だ。ユニフォームスポンサーの数である。2025年夏には、そのロゴだらけのシャツがドイツでも話題を呼んだが、今季は合計19個のロゴが「飾って」いる。

特に腹部の目立つ位置に入っているのが、「Profertil」のロゴと「#1 Spermbooster」という添え書きだ。Lenus Pharma社のこの製品は、子どもを望んでも授からない男性の精子の質を最適化するための栄養補助食品分野で世界市場のリーダーとされる。Lenus Pharmaの創業者兼代表を務めるのはブリギッテ・アンナールで、57歳の同氏は2017年からTSVハルトベルクの会長も務めている。

クラブのもう一人のキーパーソンがエーリヒ・コルヘアだ。59歳の同氏は異例の二役を担い、一方では自身の塗装業を営み、他方では2017年から会長および代表としてTSVの移籍業務とスカッド編成を取り仕切っている。 2026年5月にはMUT Magazin がその仕事ぶりを報じており、添えられたプロフィールでは優先順位が明確に示されている。そこにはこうある。「職業：マイスターの塗装職人。ハルトベルク近郊グラインバッハで、従業員11人を擁するMalerei Korherr社を経営。趣味：TSVハルトベルク・フースバルのクラブ会長、ならびにTSVハルトベルク・シュピールベトリーブスGmbHの代表。」

アンナールとコルヘアは短期間のうちに、この村のクラブを3部からブンデスリーガへと押し上げ、2018年以降は限られた資金、乏しいインフラ、そして低いファン関心にもかかわらず、見事な形でその座に定着させた。2020年には初の欧州カップ戦予選進出、2025年にはカップ戦決勝進出を果たし、前季には再びマイスター・プレーオフを戦った。一方で、この躍進には構造的欠陥への批判も伴っていた。例えば、選手会VdFが職場環境について行った匿名選手アンケートでは、ハルトベルクはこの夏、ブンデスリーガ全クラブの最下位に終わった。同時にTSVは、長年の中でFCバイエルンの“隠れたパートナー”へと発展していった。

FCバイエルン：Red&Gold、そしてその他の“隠れたパートナー”

バイエルンはMLSのロサンゼルスFCとともに、若手選手の育成と支援を目的とした国際ネットワーク「Red&Gold Football」を運営している。このプロジェクトには、ラシン・クラブ・デ・モンテビデオ（ウルグアイ）、済州SK FC（韓国）、SDアウカス（エクアドル）、そしてGambions Stars Africaアカデミー（ガンビア）も参加している。

さらに「公式にネットワークの一部ではないものの、関係者と非常に良好な関係を築いているクラブがいくつかある」と、育成部門トップのヨッヘン・ザウアーが先ごろSPOXのインタビューで説明した。「例えばオーストリアのTSVハルトベルクやポルトガルのFCアロウカだ。両クラブに選手を送り出してきたが、彼らはそこで非常によく成長している」

ザウアーはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントと同じく、かつて長くRBザルツブルクで働いており、その中でオーストリアサッカー界にネットワークを築いた。今ではそのコネクションを活用し、ミュンヘンの有望株をオーストリアのクラブに送り込んでいる。言語が同じで、文化圏も同じ、距離も近いという点で非常に実用的だからだ。かつては、この役割をすでに失速したアウストリア・クラーゲンフルトが担っていた。将来的には、現在まだ2部に所属するヴァッカー・インスブルックが計画通りこの役割を引き継ぐ見込みで、同クラブの資本持ち分の99％をLAFCが保有している。もっとも、現時点で主に重宝されているのはTSVハルトベルクだ。

この協力関係には、良好なコネクションに加えて個人的な好感も一役買っているようだ。というのも、先述のエーリヒ・コルヘアのプロフィールにはこうも記されているからだ。「TSVハルトベルクの次に好きなクラブ：FCバイエルン・ミュンヘン。好きな選手：ハリー・ケイン（FCバイエルン・ミュンヘン）」

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FCバイエルンとハルトベルク？ 「すべての当事者にとってウィンウィンの状況」

すでに2023年から、ミュンヘンの若手有望株は繰り返しハルトベルクへ渡っている。アンジェロ・ブリュックナーとマクシミリアン・ヘニングはレンタルで実戦経験を積んだ。GKトム・リツィ・ヒュルスマンは2025年に完全移籍でTSVへ加入し、順調に成長すると、この夏には250万ユーロでフランスのスタッド・ランスへ移籍した。FCバイエルンでは、まさにこうした移籍において再売却時の取り分によって長期的に利益を得て、安定した収入の流れを生み出すことが、すでに戦略となっている。

2月には、ミュンヘンのキャンパスでGKコーディネーターを務めるトム・シュタルケが、ハルトベルクのホームゲームを視察した。ピッチ脇でのSkyのインタビューで、シュタルケは「すべての当事者にとってウィンウィンの状況」と語っている。ハルトベルクは少ない資金で良く育成された選手を獲得でき、FCバイエルンは彼らを一定水準のリーグで試し、ショーケースに載せることができる。今後さらにFCバイエルンの有望株がハルトベルクへ移籍するのか。シュタルケは当時、「次の選手たちをパイプラインに乗せられるよう、すでに動いている」と話していた。

そしてこの夏、そのパイプラインを通ってマグヌス・ダルピアツがやって来た。19歳の左SBは前季、まだACミランのリザーブでレンタルとしてプレーしていたが、今はハルトベルクで実戦経験を積んでいる。

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TSVハルトベルクは著名スポーツ関係者の息子たちに注目

ダルピアツは、オーストリアのアイスホッケー代表歴代最多出場GKクラウス・ダルピアツの息子だ。そういう意味で彼は、ミュンヘンとのつながりだけでなく、そのDNAという点でもハルトベルクにぴったりだ。実際、TSVには不思議なことに、著名なスポーツ関係者の息子たちがずらりと集まっている。

CBではコンスタンティン・ショップが主力を務めている。現TSV監督マルクス・ショップの息子で、父はかつてブンデスリーガでハンブルガーSVの一員としてプレーした。さらにスカッドには、ニコラウス・フェルトホーファー（元オーストリア代表フェルディナント・フェルトホーファーの息子）とルーカス・フリドリカス（元世界的ハンドボール選手アウスラ・フリドリカスの息子）もいる。加えて、シモン・フロイントも名を連ねる。21歳のDFで、バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントの息子だ。ある意味で、ここで輪が閉じる形となっている。

シモン・フロイントは直近までオーストリア3部のSVゼーキルヒェンでプレーしていたが、夏のトライアルを経てハルトベルクと契約した。当時、彼はKronen Zeitungにこう話している。「パパは僕をとても誇りに思っていると言ってくれた。もちろん少し助けてくれて、契約のことも見てくれた。僕自身には代理人がいないからね」。これまでフロイントがプレーしたのは、ハルトベルクの3部リザーブチームのみだ。代表ウィーク前の最後の試合では初めてトップチームのメンバー入りを果たしたが、出場機会はなかった。デビューの時は、そう遠くないかもしれない。