トッテナム・ホットスパーを率いるイタリア人指揮官ロベルト・デ・ゼルビは、前所属クラブであるブライトンから選手を次々と獲得するチェルシーへの苛立ちをにじませたが、土曜日にチームがスタンフォード・ブリッジへ乗り込む際に特別な動機を抱くことはないと強調した。

チェルシーは、「ブルコ」グループが2022年5月にクラブ買収を完了して以降、ブライトンから16人の選手およびスタッフを獲得するため、3億ポンド以上を費やしてきた。

デ・ゼルビは同年9月にブライトンの監督に就任していたが、これはグラハム・ポッターがチェルシーのテクニカルスタッフに加わるためクラブを去った後のことだった。

彼が在任した2年間で、チェルシーはブライトンからモイセス・カイセドを1億1500万ポンドで獲得してイギリスの移籍金記録を更新し、さらにマルク・ククレジャを6300万ポンド、GKのロベルト・サンチェスを2500万ポンドで獲得したほか、獲得業務の役割としてポール・ウィンスタンリーとサム・ジュエルを招き入れた。

次の試合 CHE プレミアリーグ 12:30 TOT 視聴する

その経験についての見解を問われ、デ・ゼルビは金曜日の今日、ESPNが伝えたところによると、次のように語った。「どう思うかって？（素晴らしくないか、と）いや、まったくそうは思わない。彼らは良い選手を獲得した。カイセド、ジョアン・ペドロ、そして今やウェルベック、ファクンド・ブオナノッテ、バレンティン・バルコ、ロベルト・サンチェス、そしてレヴィ・コルウィルだ」

イタリア人指揮官はこう付け加えた。「私は常に、チェルシーが相手であろうと他のどのチームが相手であろうと、やる気に満ちている。ブライトンで働くとき、あなたはクラブを喜ばせるために働く。そしてクラブを喜ばせるためには、時には選手を売る必要があるのだ。選手たちはより大きなクラブへ移ることを望み、そのために圧力をかける。これがサッカーであり、その自然な一部なのだ」

その代わりにデ・ゼルビは、スタンフォード・ブリッジにおけるトッテナムの悲惨な成績から生じる苛立ちを向けることに重きを置いた。プレミアリーグでこのスタジアムに33度足を運んだなかで、チームが挙げた勝利はわずか1つにとどまっている。

デ・ゼルビは続けた。「私にとって、これは特別な動機だ。選手たちには、このネガティブな成績を利用し、試合に勝つための、より大きな動機、メンタリティ、そしてエネルギーを我々に与えてほしい。なぜなら、我々には勝利を手にするだけの十分な質があるからだ」

試合への準備状況については、ペドロ・ポロ、アンディ・ロバートソン、オマル・マルムシュの3選手がチェルシー戦に向けて出場可能な状態となった。

一方、ルーカス・ベリヴァルとデスティニー・ウドギ（膝の負傷のため）、そしてサヴィオ（筋肉系の負傷）は欠場が続き、ロドリゴ・ベンタンクールは出場停止により欠場する。

ジェームズ・マディソンの出場には疑問符が付いている。彼は先週月曜日のコヴェントリー・シティ戦で、約18か月ぶりとなる先発出場でゴールを決めたばかりだ。一方、ディエゴ・クルセフスキは、526日間の離脱を経て同じ試合で復帰を果たしたばかりで、その状態が見極められている。