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元アストン・ヴィラの上級スカウト、ブライアン・キング氏は、今夏加入した鈴木彩艶が移籍金3000万ポンドに見合う働きをしているのか疑問を呈した。鈴木はフラム戦で失点につながるミスを犯していた。 24歳の日本代表GKは、それまでに何度か好セーブを見せていたものの、土曜日に行われたプレミアリーグのフラム戦でCKの処理を誤り、ボールを自陣のゴールに入れてしまった。試合は1-1の引き分けに終わった。

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好調な滑り出しに水を差した痛恨のミス

鈴木は土曜日、フラム戦でアレックス・イウォビのCKを落とし、そのまま自陣のゴールに入れてしまった。ヴィラ加入後、初めての大きなつまずきとなった。そのわずか数分前には、元パルマのGKはオスカー・ボブの至近距離からのシュートを防ぐなど、好プレーを連発していた。バーミンガムに来て以来、反射神経と配球で広く高い評価を受けてきたものの、この試合のパフォーマンスには厳しい批判が寄せられた。

元GKが派手なプレースタイルを批判

若きGKの成長を評価する中で、元プロGKのキングは、夏に加入した鈴木にはヴィラの正GKとしてまだ証明すべきことが多いと主張した。『Football Insider』に対し、こう語った。「このGKは、セーブを実際よりもずっと難しく、派手に見せている。シンプルな仕事に集中すべきだ。

試合で一度くらい好セーブをしても当然だ。GKなら普通にあることだ。残念ながら、人は好セーブを覚えていない。実力があるなら、もちろん立ち直るだろう。だが、先ほども言ったように、彼にはまったく感銘を受けていない。クラブが彼に支払った金額を考えれば、なおさらだ」

3000万ポンドの投資にもさらに疑問を投げかけ、キングはこう付け加えた。「GKは立ち直ると思う。それだけの金額がかかった選手なら、一度のミスでシーズンが台無しになるべきではない。だが、私の中ではまだ評価は定まっていない」

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ウナイ・エメリ監督、日本人GKを擁護

外部から厳しい目が向けられる一方、ヴィラのサポーターとコーチングスタッフは、シーズン序盤の好調ぶりを踏まえ、試合終了直後から24歳の鈴木を支持した。エメリ監督もすぐに公の場で正GKを擁護し、引き分けに終わった試合でのそれまでの貢献を強調した。

試合後、スペイン人指揮官はこう語った。「これもサッカーの一部だ。プレーをしていればミスをするものだと認識できるし、我々にはそれを理解する分別もある。私も監督として毎日ミスをする。選手も毎試合ミスをする。中盤での一つのミスはそれほど注目されないが、GKのミスにはより注目が集まる。それもサッカーの一部だ。前に進み続ける。私は彼が見せたセーブについて話したい」

GKを待ち受けるカンプ・ノウでの試練

エメリ監督が公の場で強く支持したことから、ヴィラが再び欧州での戦いに目を向ける中、鈴木は先発GKの座を維持するとみられる。ヴィラは11月3日（火）、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでバルセロナと対戦するため、スペインへ遠征し、カンプ・ノウで試合に臨む。カタルーニャで落ち着いたプレーを見せられれば、日本人GKは土曜日の国内でのミスを振り払えるだろう。