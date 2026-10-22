共有 GOALをGoogleでフォロー

ジェイミー・キャラガー氏がマンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスを痛烈に批判した。マイケル・キャリック監督との公の場での意見の対立を受け、フェルナンデスを「まったくもって恥ずべき存在」と評した。この騒動は、マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグ初出場のイタリア勢コモに1－4で屈辱的な敗戦を喫した後に起きた。

広告

イタリアでの大敗で露呈したユナイテッドの亀裂

ジュゼッペ・シニガーリャ・スタジアムでチームが完敗を喫し、キャリック監督への重圧は一気に強まった。セスク・ファブレガス監督率いるチャンピオンズリーグ初出場組は4-1の快勝を収め、ユナイテッドは公式戦11試合で5敗目を喫した。

試合後には不満が噴出した。67分に交代となったフェルナンデスがチームの戦術的な布陣に公然と疑問を呈すると、キャリック監督も反論をためらわず、選手たちの運動量を厳しく批判した。

この即座の応酬にはテレビ解説者から厳しい声が上がり、元リヴァプールDFのキャラガーは『CBS Sports』でユナイテッド主将への非難を先導した。

キャラガー、フェルナンデスを「まったく恥ずべき」と痛烈批判

騒動の発端は、フェルナンデスがコーチ陣の守備戦術に真っ向から異議を唱えたことだった。「マンツーマンでプレスをかけず、ときには背後にスペースを残すというのはスタッフの判断だった」とMFは主張。キャリック監督はすぐさま、暗に反論した。「どんなシステムで、どんな戦術を採ろうと、走らず、前にも後ろにも走らなければ勝てない」

広告 広告

キャラガーはキャリック監督を擁護し、アトレティコ・マドリー戦の敗北後にクラブ上層部を同様に批判したリサンドロ・マルティネスが最近謝罪したことを引き合いに出した。

Related Topics

「先週、リサンドロ・マルティネスが自分より上の立場にいるクラブ幹部を公然と批判したのは、まったく不適切だと言った。ブルーノ・フェルナンデスが同じことをするのは、本当に恥ずべきことだ」と語った。「彼は昨季の年間最優秀選手に選ばれた。それはマイケル・キャリックが監督に就任してからのことだ。

「キャリックがいなければ、彼はその賞を取れなかっただろう。キャリックが彼を本来のポジションに戻し、その後、才能ある選手である彼は素晴らしいシーズンを送ったのだから。

広告

「選手として見れば才能はある。だが、姿勢や物事への取り組み方は、まったく正しくない」

さらにキャラガーは、主将の守備時の運動量を一つひとつ批判した。「ああいう反応をしたのは、交代させられ、今夜は監督に恥をかかされたからだ」と付け加えた。「マンツーマンであろうとゾーンであろうと、プレスについて彼が語るなら、ブルーノ・フェルナンデスのせいでマンチェスター・ユナイテッドは何年もプレスをかけられずにいる。彼は観客に見せるためのプレーをするからだ。

広告

「マンチェスター・ユナイテッドの試合を実況するとき、彼がサポーターのために校庭の子どものようにあちこち走り回るのを見ている。みんな彼が懸命に動いていると思っているが、そうではない。そのせいでチームのほかの選手たちを苦しめている」

Getty Images

「腐りきった」クラブをむしばむ根深い問題

キャラガーはさらに視野を広げ、フェルナンデスが何人もの監督より長くオールド・トラッフォードに在籍していることを挙げ、クラブの構造的な問題を指摘した。「おかしな話じゃないか。彼は何人の監督の下でプレーした？ マンチェスター・ユナイテッドの監督は全員、明確な方針を持っていないというのか？ ブルーノ・フェルナンデスにとって今は何人目の監督だ？ 5人目か？ 毎シーズン監督を代えている……マンチェスター・ユナイテッドは上から下まで腐りきっている」と問いかけた。

広告

そうした構造的な機能不全がある一方、元DFはキャリック監督の続投が難しくなりつつあることも認めた。「先ほども言ったが、監督だけの問題ではない。クラブ全体の問題だ」と、かつてのライバルについて話を続けた。「では誰に答えがある？ 我々はいつも『監督を代える必要があるかもしれない』『これをすべきだ、あれをすべきだ』と論じている。だが、我々が本当に正しいことはあるのか？ 誰も正解にたどり着けていないように見えるからだ。

「ただ、今は監督を代える必要があることに疑いはない。マンチェスター・ユナイテッドほどのクラブで、この状況をこれ以上続けるわけにはいかない」

広告

一方でキャラガーは、キャリック監督が選手たちを公の場で批判したことを評価した。「マイケル・キャリックが出てきて、ブルーノ・フェルナンデスは走らないとはっきり言ってくれてよかった。このチームは走らないのだから」と述べた。「昨季の彼の仕事について、マイケル・キャリックを欧州サッカー史上最高の監督の一人だと言っている人はいない。だが、彼は昨年、自身が無職だったときに、自分のクラブを助けに来た。就任して素晴らしい仕事をした。

「マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグにいるのはキャリックのおかげだ。彼が出場権をもたらした。その結果、クラブにさらに1億ポンド、1億5000万ポンドが入ったのも彼のおかげだ。

広告

「昨季、彼がチームをチャンピオンズリーグに導くとは誰も思っていなかった。だから少し気の毒に思う。彼はクラブを愛し、選手としてはレジェンドだ。ただ、監督としては明らかにうまくいっておらず、そこは変える必要がある。

「それでも、彼が［フェルナンデスを］交代させたのはうれしいし、会見で少し言い返したのもうれしい。あの選手たちの一部には、それが必要なのだから」

広告

ボーンマスとのプレミアリーグで重要な一戦へ





Getty Images





ユナイテッドは欧州での屈辱を引きずる暇もなく、今週日曜日にホームで迎えるプレミアリーグのボーンマス戦に備える。

今季すでに5敗を喫し、直近にはリーズとも引き分けているだけに、この国内での一戦は極めて重要だ。オールド・トラッフォードで説得力のある勝利を収められなければ、クラブ首脳陣は早急な監督交代を迫られる可能性がある。