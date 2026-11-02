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ギャリー・ネヴィル氏は、アンフィールドでリヴァプールに勝利したプレミアリーグの重要な一戦で、アーセナルDFガブリエウが見せた見苦しい演技を強く批判した。ブラジル人DFは軽い接触の後、顔を押さえて倒れ込み、解説を務めていた元マンチェスター・ユナイテッド主将の厳しい反応を招いた。

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ガブリエウ、アンフィールドでの演技を批判される

ネヴィルは、アーセナルがリヴァプールに勝利したプレミアリーグの試合で、ガブリエウが恥ずべき演技をしたと非難した。ミケル・アルテタ率いるアーセナルはアンフィールドで貴重な1-0の勝利を収め、首位でのリードを3ポイントに広げた。

緊迫した一戦の開始早々、ブラジル人DFとリヴァプールのFWアレクサンデル・イサクが激しく接触した場面で問題のプレーが起きた。ガブリエウはすぐに顔を押さえて倒れ、アンディ・マドリー主審にファウルを訴えた。

しかし、テレビのリプレー映像で、アーセナルのセンターバックが関わったこの場面の実際の状況はすぐに明らかになった。イサクの腕が接触したのはガブリエウの顔ではなく、胸の上部だけだったことが映像にはっきりと映っていた。

ネヴィルがガブリエウを厳しく批判

ネヴィルはこの大げさな反応に強い不満を示し、『スカイスポーツ』の解説で苛立ちを口にした。マンチェスター・ユナイテッドの元DFは、ガブリエウはこうした振る舞いをプレーから完全になくすべきだと考えている。

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「彼は時折、自ら評価を下げるようなことをする」とネヴィルは語った。「彼の闘志、情熱、粘り強さは大好きだ。だが、押されたのは胸の上部なのに、顔を押さえて倒れている」

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ネヴィルはアンフィールドでの出来事について、最後に厳しい見解を示した。「まったくもって恥ずかしい。ああいうことはやめるべきだ」

アーセナルが敵地で大きな勝利

序盤の騒動はあったものの、カイ・ハヴァーツが16分にこの試合唯一のゴールを決め、勝ち点3をもたらした。この僅差での敗戦は、5位にとどまりチャンピオンズリーグ出場圏外にいるアンドニ・イラオラ率いるリヴァプールにとって痛手となった。

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試合終了後、ネヴィルはアーセナルの粘り強さと戦術的規律をすぐさま称賛した。難しい試合になることで知られるこの会場で無失点に抑えたことの大きさを強調している。

「アーセナルの守備は見事だった」とネヴィルは説明した。「アンドニ・イラオラは悔しいだろう。チームはすべてを出し切ったと感じるはずだが、アーセナルが完全に主導権を握った」

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両クラブが欧州での戦いへ

アーセナルは週半ばの欧州でのアウェー戦に向け、国内での戦いから素早く気持ちを切り替えなければならない。アルテタ率いるチームは好調を維持すべく、チャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハと対戦するためチェコへ向かう。

リヴァプールも数日中にチャンピオンズリーグの戦いに戻り、悔しいリーグ戦での敗戦からの立て直しを強く望んでいる。イラオラは難しい一戦となるフェネルバフチェ戦に向け、チームを率いてトルコへ向かう。