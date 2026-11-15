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アーセナルの主将マルティン・ウーデゴールは、ノルウェー代表が最近収めたネーションズリーグでの勝利で、クラブと代表の双方でキャプテンマークを巻く理由を示した。ピッチ上ではいつになく動きが鈍かったものの、キックオフのわずか数時間前に司令塔が受けた過酷な肉体的負担の詳細が明らかになった。

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ウーデゴール、ネーションズリーグで精彩を欠いた理由は体調不良

ノルウェーはアントニオ・ヌサ、アンドレアス・シェルデルップ、アーリング・ハーランドの得点で、ウェールズに3-1と快勝した。しかし、主将マルティン・ウーデゴールは90分間プレーしたものの、普段の輝きを欠いていた。

精彩を欠いたプレーには、元ノルウェー代表のシェティル・レクダルからも疑問の声が上がった。同氏はMFの運動量を問題視したが、その後、スターレ・ソルバッケン監督が主将を擁護。ウーデゴールが試合前夜、一晩中嘔吐していたことを明かした。

レクダルがプレーを批判、ソルバッケンが事情を明かす

レクダルは『TV 2』に対し、アーセナルのMFが普段と比べて明らかに存在感を欠いていたと指摘した。

「今日はひどく精彩を欠いていたと思う」とレクダルは語った。「疲れているように見えたし、いつものような動きがなかった。普段よりはるかに目立たなかったと思う」

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これを受け、ソルバッケン監督はすぐに事情を説明。ノルウェーのメディカルスタッフとコーチ陣はウーデゴールに配慮する必要があり、ハーフタイムには出場時間をどう管理するかについて方針を決めたという。

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「主将は一晩中横になり、唾を吐いていた。本来よりも多少の自由を認められていた」とソルバッケン監督は語った。「一晩中横になって吐いていたのだから、そうなる。最後までプレーした彼を称えたい。ハーフタイムには、最初から力を出し、力が尽きたら知らせてほしいと話した」

チームメイト、ウーデゴールのリーダーシップと粘り強さを称賛

ノルウェーのロッカールームでは、体調不良を押してプレーしたウーデゴールの姿勢が代表のチームメイトから広く称賛された。DFダビド・メラー・ヴォルフェは、万全ではない状態でも試合のテンポを操ったMFを称えた。

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「本当に信じられない」とヴォルフェは取材エリアで語った。「彼は自分の望むように、そして僕たちがすっかり見慣れたやり方で試合のペースをコントロールする。彼がどれほど優れた選手であり、リーダーであるかを物語っている」

後半から途中出場したパトリック・ベルグも同調し、チームは主将が前夜に苦しい時間を過ごしたことを知っていたと認めた。

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「マルティンがつらい夜を過ごしたことは分かっていた」とベルグはチームメイトについて語った。「これからサッカーの試合に出るというときに、決して望ましい状態ではない。最後までプレーできたのは立派だ」

厳しい90分を終え、回復が最優先に

ウェールズ戦で力を振り絞り、90分間を戦い抜いたウーデゴールにとって、当面は体調不良からの完全な回復が最優先となる。ノルウェーとアーセナルは、体調が優れないままプレーした身体的な負担によって疲労が長引かないことを願っている。MFは今後もクラブと代表での役割を担っていく。