データ提供会社OPTAの数字によると、ヴィルツは今季プレミアリーグで3つのカテゴリーにおいてトップクラスに入っている。相手陣内でのプレッシング局面、背後へのラン、そして守備ラインを破るパスだ。

しかも、イングランド1部でこの3つの統計すべてでトップ10入りしているのは彼だけだ。背後へのラン（34回）ではリーグ首位に立ち、プレッシング（181回）と守備ラインを破るパス（16本）ではそれぞれ7位と8位につけている。

こうした数字がとりわけ驚きを誘うのは、ヴィルツが最近批判の波にさらされていたからだ。リヴァプールのクラブ・レジェンド、ジェイミー・キャラガーは、先週末のレッズ対AFCボーンマス戦（1-0）の後、ドイツ人アタッカーに痛烈な評価を自身のSkyポッドキャストで下していた。

ヴィルツはチェリーズ戦でLFCのアンドニ・イラオラ監督によって先発に起用されたが、目立ったインパクトはほとんど残せなかった。スペイン人指揮官は71分に彼を下げ、若手のトレイ・ニョニを投入した。

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フロリアン・ヴィルツにはどのような批判が向けられたのか？

キャラガーは試合後、ヴィルツのパフォーマンスがまたしても「本当にひどかった」と苦言を呈した。「何もない。まったく何も起きていない。リヴァプールのユニフォームを着た彼を見てきた中でも、最悪のパフォーマンスのひとつだった」。さらに元イングランド代表DFは、この不振が単なる一時的な不調だけに起因するものではないのではないかという懸念も示した。

「ヴィルツはリヴァプール移籍後、ただ単に調子が悪いだけではないと思う。私たちが見ているものこそ、まさに彼そのものだと思う。そして私は、約12カ月前からすでに彼を心配していた」と、キャラガーは持論をさらに展開した。

ディートマー・ハマンも同様にこの状況を評した。同氏は「イングランド人たちも今では、リヴァプールとヴィルツの間で起きたことが大きな誤解だったように見えると気づいた。これがこのまま続くなら、いずれどこかで見切りがつけられることもあり得る」と語った。

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フロリアン・ヴィツはリヴァプールで何ゴール何アシストを記録したのか？

一方で、数字だけを見れば23歳に有利とは言いがたい。昨季終盤にはチームへの適応が進み、ようやく連係も整ってきたように見えたが、今季は再びブロックがかかっているようだ。

ヴィルツはここまで公式戦6試合に出場しているが、自身のゴールはなく、アシストもわずか1つにとどまっている。レッズでの通算成績も大きくは変わらず、公式戦55試合で7ゴール11アシストとなっている。

もっとも、批判一辺倒ではなく擁護の声もある。かつてのリヴァプールのチームメートであるアンディ・ロバートソンは『Stick to Football』ポッドキャストで、クラブは2025年夏のヴィルツ加入直後、悲劇的な事故で亡くなったジオゴ・ジョタという大きな喪失に向き合わなければならなかったと明かした。それがチームへの適応を著しく難しくしたと、このスコットランド人は語っている。

「新加入選手について話すなら、彼らは心を打ち砕かれたクラブにやって来たんだ。あの選手たちのことは本当に気の毒だった。大金を払って移籍してきたのに、すべてに慣れるまで何カ月もかかったからだ。あの時期、私たちは皆、サッカーのことなど気にかけていなかった。大切な人であり、友人でもある存在を失ったのだから」

ヴィルツは2025年夏、当時のクラブ史上最高額となる1億2500万ユーロでレヴァークーゼンからアンフィールドへ移籍した。リヴァプールとは2030年6月30日まで有効な契約を結んでいる。