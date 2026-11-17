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ハリド・ブラールーズ、テオ・ヤンセン、ウィム・キーフトは月曜夜、ドイツ戦でのデンゼル・ダンフリースのプレーを厳しく批判した。レアル・マドリーのDFは、オランダ代表の複数の失点場面で精彩を欠いた。

ダンフリースにはSCフライブルクのFWデリー・シェルハントを抑える役割が与えられていたが、まったく果たせなかった。シェルハントは32分、見事なシュートをポストに当てたが、その9分後にゴールを決めた。

シェルハントはダンフリースを簡単にかわし、ボールをゴール上隅へ鮮やかに蹴り込んだ。フェルブルッヘンにはなすすべがなく、ドイツが1-0とリードして前半を終えた。

60分には、ダンフリースにとってさらに悪い展開となった。危険な位置でボールを失うと、ヴィルツが強烈なミドルシュートでそのミスを容赦なく突いた。シュートはポストの内側に当たってゴールに入った。

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その後、オランダはうなだれ、ドイツはさらに得点を重ねた。ニコ・シュロッターベック、ヴィルツのこの日2点目、ブラヤン・グルダのゴールで、最終的に5-0となった。

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試合後はダンフリースに関する話題が多くを占めた。オランダ代表DFの出来が良くなかったことは、Ziggo Sportの番組『Rondo』の解説者たちも見て取っていた。

「最初の失点では、もっと相手との距離を詰めなければいけない。あのFWをそのままペナルティーエリア内に入れてしまった。そうなると、はるかに危険になる。エリア内では、どんな接触もPKになり得る」とブラールーズは批判した。

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「そもそも、彼はそれほど優れたDFではない」とヤンセンが続けた。「前へ出ているときはいいんだ」。ブラールーズも同意し、キーフトもダンフリースのプレーに感銘を受けていなかった。

「私も、彼は身体的に万全ではないように感じた」とPSVとアヤックスでプレーした元FWは切り出した。「動きがとても重かった。背中にジャガイモの袋を背負っているようだった」