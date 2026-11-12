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キャリックを解任、40年間で最悪のスタート

マンチェスター・ユナイテッドは木曜朝、キャリックを解任した。今季は開幕から低調で、プレミアリーグの順位は18位。開幕10試合でわずか1勝にとどまり、40年間で最悪のスタートとなっていた。

共同オーナーのジム・ラトクリフ卿は、モナコで行われたイネオス幹部の会議に出席。ここでキャリックの去就について、スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスや最高経営責任者のオマール・ベラーダと話し合われたとみられている。ユナイテッドは水曜日、キャリックがまだキャリントンで練習を指揮していた中、ポチェティーノと大筋で合意していた。

ネヴィル、ユナイテッドは「キャリックがピッチ上で辞任するのを見ていた」

ネヴィルは発表前から、ポッドキャスト番組『Stick to Football』でタイミングを「品性に欠ける」と批判していたが、解任が決まるとさらに厳しい言葉を向けた。『Sky Sports』の取材に対し、次のように語った。「ボーンマス戦の後、私はあの時点で、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックのピッチ上での辞任を事実上見ていたと言ったと思う。試合後に場内を一周し、手を振って別れを告げたからだ。彼もあの時点でそうなると予想していたと思うし、クラブは決断に迷っていた」

さらに続けた。「彼らはおそらく、国際試合の期間まで持ちこたえれば、結果が多少改善するかもしれないと考えていたのだろう。ただ、この2週間は厳しかった。判断力の欠如、権威の欠如、まったくひどいリーダーシップだ」

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「みなし解雇に当たる」

ネヴィルは、解任の手続きが進む中で責任者たちがマンチェスターにいなかったことを、特に厳しく批判した。「ここ24～48時間のことを見れば、クラブのレジェンドである監督がピッチで練習を指揮している一方で、幹部とオーナーがモナコにいて、さらにマウリシオ・ポチェティーノに接触するために米国サッカー連盟に連絡を取っていたのは、あまりにひどい」と付け加えた。

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「まったく許しがたい。他のどんな企業や業界でも、これほどのことは許されない。みなし解雇に当たり、訴えられていただろう。チームやスタッフ、日々クラブを運営する人々がマンチェスターにいる中で、彼らがモナコにいるというのは、まったく見苦しく、リーダーたちの評判を下げている。この件で誰一人として好印象を残していないと思う」

ポチェティーノ、まずアメリカ代表での任務を終える見通し

ポチェティーノがオールド・トラッフォードで指揮を執るのは来週になる見込みだ。

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まずは土曜日にマイアミで行われるハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準決勝第1戦で、アメリカ代表を指揮する。シンシナティでの第2戦は来週火曜の夜に行われ、英国時間の水曜未明に終了する。