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ヨシュア・キミッヒ不在のドイツ代表でトム・ビショフとアレクサンダル・パブロビッチが好プレーを見せたことから、キミッヒの代表での立場を巡る議論がメディアで巻き起こった。ユルゲン・クロップ監督は木曜日の記者会見で数分にわたって語り、この議論に対する考えを改めて明確にするとともに、初招集のワエル・モヒヤを引き合いに出した。

クロップ監督はまず、特別なことが起きなければ、金曜日にベオグラードで行われるネーションズリーグのグループステージ、セルビア戦の先発メンバーはすでに決まっていると説明。その流れでバイエルン所属のキミッヒに言及した。ドイツ代表の主将は前回の代表活動期間中、予定どおり、ただし本人は不満を抱きながらも、最初の2試合を終えてチームを離れた。残る2試合では、バイエルンでのチームメイトであるトム・ビショフとアレクサンダル・パブロビッチが、フロリアン・ヴィルツとともに中盤を形成した。2試合とも非常に説得力のあるプレーを見せたため、その後、主将キミッヒはドイツ代表に必要なのかという議論が巻き起こった。クロップ監督は、この議論を「当時から理解できなかった」という。

「若い2人の選手（パブロビッチとビショフ、編集部注）のプレーを喜ぶのは当然だ。2人は本当によくやった。しかし、そこから『では、キミッヒにとって何を意味するのか？』という話になるのは理解しがたい」とクロップ監督は語り、「何も意味しない！ ヨー・キミッヒは素晴らしい選手だからだ。何も意味しない！」と強調した。さらに、後にクロップ監督が付け加えたように、例えばドルトムントのフェリックス・ヌメチャもその2試合には出場していなかった。現在の招集メンバーにも入っているこのMFは、ゴールパフォーマンスを巡る論争がありながらも、出場機会を期待できる。

クロップ監督はその後も現在のドイツ代表を称賛し続けたが、途中で話をいったん止め、モヒヤについて言及した。ドイツサッカー連盟（DFB）が木曜日の朝に発表したとおり、ボルシアMGから初招集されたモヒヤはセルビア戦のメンバーに入らない。だが、それを見出しにするのは適切ではないという。「私は彼をメンバーから『外した』わけではない。まったく的外れで、ばかげた話だ」とクロップ監督は述べた。「何も起きなければ彼はメンバーに入らないと、前から話し合っていた。我々は彼を見たいんだ」

Getty Images

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クロップ監督、報道陣に「幸い、気にはならない」

クロップ監督は、ドイツ代表がネーションズリーグ準々決勝進出を懸けて戦うグループステージ最後のセルビア戦と、月曜日にベルリンで行われるオランダ戦に向け、24人を招集した。しかし、規定上、試合当日のメンバーに登録できるのは23人だけだ。クロップ監督は以前から、24人目の枠は、練習を通じて見極めたい有望な「若者」のために今後使うと説明していた。今回のモヒヤもその一人だ。まだ17歳の傑出した才能を持つ選手は、月曜日からヘルツォーゲンアウラハの代表拠点でセルビア戦に向けて準備を進めているが、モロッコ代表としてプレーすることもまだ可能だ。

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最後にクロップ監督は、最初の4試合で1勝、3得点という、結果だけを見れば物足りない成績について、メディアがどう考えるかは「幸い、あまり気にならない。皆さんはそれを報じなければならないし、私はチームを成長させなければならない。そのための時間をかけ、自分たちに与えなければならない。皆さんがそれを気に入るかどうかは関係ない。私にはどうすることもできない。誰かをわざとがっかりさせたいわけではない」と語った。

一方でクロップ監督は、「我々がそこに到達するまで」目をそらし、結果を無視するよう求めることはできないとも認めた。「サッカーでは、人々が意見を持つものだ。ただ、我々は前に進んでいると感じている。まだ始まったばかりで、もちろん道のりはまだ長い。土台は本当にしっかりしている」

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また、「我々もすでに知っている」次の才能たちも出番を待っているという。だからこそ、現時点では「すべて順調だ」と語った。