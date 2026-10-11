アウクスブルクの記録的なゴールにつながったノイアーのミスと、後継者ヨナス・ウルビヒが控えていることを踏まえ、ノイアーの時代は終わりに近づいているのかと問われたヘーネスは、「いや、まったくそんなことはない。誰だって時にはミスをする」と答えた。さらに「ヨシュア・キミッヒをめぐる議論も、まったくばかげていると思う。今これほど持ち上げられている選手たちは、まず所属クラブで先発の座を確保しなければならない」と付け加えた。

これは、台頭するミュンヘンの2選手への間接的な当てこすりともいえる。ノイアーの後継者と目されるウルビヒと、キミッヒの代役トム・ビショフは、ドイツ代表での最近の出場を受けて多くの称賛を浴びていた。しかし、2人ともバイエルンではまだレギュラーではない。もっとも、少なくともウルビヒは最近、ノイアーの代役を務める機会が増えており、昨季はノイアーが負傷しがちだったため、代役を務めざるを得ないこともあった。ビショフは現在、バイエルンで主に短時間の出場を重ねており、今季の先発はまだ2回だけだ。

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、オランダ、ギリシャとの最初のネーションズリーグ2試合を終えた後、予定通り、本人の意向に反して主将キミッヒを初戦からのメンバーの大半とともに帰らせた。セルビアとの第3戦では、アレクサンダル・パブロビッチ、ビショフ、フロリアン・ヴィルツらの中盤が好プレーを見せた。ギリシャとの再戦でもドイツ代表は好プレーを見せたが、それでも0-0の引き分けに終わった。

その後、キミッヒ抜きでも戦えるのではないかというメディアでの議論が起きた。キミッヒがアウクスブルクで行われたギリシャ戦の0-1の敗戦で精彩を欠いたことも、その一因だった。31歳のキミッヒ自身は土曜日、同じ場所で行われたアウクスブルクとの2-2の試合後、自身をめぐるドイツ代表での議論について、努めて冷静な姿勢を見せた。

「僕はもう11年間ここにいる。この世界がどういうものか分かっている。僕が集中できる、そして集中すべき唯一のことは自分のパフォーマンスだ。そうしているし、これまでの11年間もそうしてきた。これからもそうする。最後には常に最高の選手がプレーする。この10年間、僕はその一人であり続けることがかなりうまくできた」と語った。

ドイツ代表はヨシュア・キミッヒ抜きでも戦えるのか？ エーベル「まったくばかげている」

一方、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは、キミッヒを力強く擁護した。「ヨシュア・キミッヒの能力が疑問視されているのを見た。まったくばかげていると思う」とエーベルは語った。「彼は先頭に立つリーダーだ。確かに、ここ数年の大会であまり成功してこなかったチームの顔でもある。だが、私にとってヨシュア・キミッヒは傑出したドイツ人選手だ。彼のような選手が我々のチームにいることを喜ぶべきだ」

ヘーネスはノイアーとキミッヒを疑問視する人々に厳しい言葉を向けただけではない。バイエルンがアウクスブルク戦でつまずき、首位浮上を逃した後、「今年最大の冗談」にも腹を立てていた。彼にとってそれは、シーズン開幕から間もない時期に「ネーションズリーグのようなばかげた大会」のための長期にわたる代表活動期間が設けられることだ。

ヘーネスの見方では、これは多くの代表選手を送り出すチームにとって「大惨事」だという。「我々は18人の選手を送り出した。それでリズムが失われるのは、ごく当たり前のことだ」

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