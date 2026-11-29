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シャルケ04のミロン・ムスリッチ監督が、土曜日に同じく昇格組のSCパーダーボルン07に1-8で屈したブンデスリーガの一戦を受け、選手たちを痛烈に批判した。オーストリア人指揮官はこの大敗を「恥」と呼び、今季一貫して責任を果たしている選手はGKロリス・カリウスだけだと主張した。

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パーダーボルンがブンデスリーガで歴史的大勝

ムスリッチ監督は試合後、 決定力を発揮したパーダーボルンに自チームが打ちのめされる のを見届け、厳しい評価を下した。ステファノ・マリーノがパーダーボルンの選手としてブンデスリーガ初のハットトリックを達成。ヤノ・テル・ホルスト、シュテッフェン・ティッゲス、デニズ・ツァイトラー、ガブリエル・ヴィドヴィッチ、フェリックス・ゲッツェも得点し、シャルケの反撃はアディル・アウシシュの1点にとどまった。パーダーボルンにとってトップリーグでのクラブ史上最大の勝利となり、シャルケはリーグ戦8試合未勝利となった。

ムスリッチ監督、GKカリウスを唯一の例外に挙げる

シャルケは開始2分以内にジュニオール・アダムがナウエル・ノルの正面にシュートを放ち、先制の可能性もあった。ファン・ヒチャンに代わってエディン・ジェコも起用されたが、その後は守備が崩壊した。試合終了後、ムスリッチ監督は嫌悪感を隠さず、率直に語った。「恥ずかしい。試合も結果も恥だ。ファンに対して恥ずべきことであり、シャルケ04にとって恥だ」

先発メンバーの選択については自らの責任を認めつつ、すぐにGK以外の選手たちへ批判を向けた。「先発メンバー、そしてこの試合の入りについては、私が全責任を負う。ただ、どこかの時点で選手たちも責任を負わなければならない。今の彼らにはそれができていない。

「初日から、毎週結果を出しているロリス・カリウスを除き、責任を負えている選手は一人もいない。一人もだ。まったくの惨事だ。チームを引っ張り、前進させることができていない他の選手全員に失望している」

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守備崩壊で着実な前進が水の泡に

パーダーボルンはこの日の午後だけで、試合前までに今季を通して挙げていたのと同じ数のゴールを奪い、セットプレーとカウンターに対するシャルケの脆さを露呈させた。テル・ホルストがチャーク・シェラーのヘディングでの折り返しに頭で合わせて先制。その後、 マリーノが前半に2得点し、ティッゲスがカリウスの頭上を越すシュートを決めた後、わずか4本のシュートでハットトリックを完成させた 。ツァイトラー、スヴェン・ミヒェルに対するメルトジャン・アイハンのファウルで得たPKを決めたヴィドヴィッチ、そしてゲッツェも得点し、大勝を締めくくった。

クラブが積み上げてきたものが急速に崩れつつあると警告し、ムスリッチ監督は続けた。「1年半かけて築いたものを、全速力で壊している。当然、クラブにいる全員に関わる問題だ。本当に恥ずかしいし、全員が恥じるべきだ。今日、我々はシャルケの期待を裏切った。ドルトムントとのダービーのことなど、まだ考えてもいない。ただただ恥ずかしい」

シャルケに迫る厳しいレヴィアダービー

シャルケには、この厳しい午後から立ち直る時間がほとんどない。重要な ボルシア・ドルトムントとのレヴィアダービーが目前に迫っている からだ。8試合勝利がなく、まとまりを欠くチームに対し、ムスリッチ監督は自信と守備の組織力を早急に取り戻さなければならない。経験豊富なGK以外の選手たちがすぐに応えなければ、選手と指揮官の双方にかかる重圧は急速に増すだろう。