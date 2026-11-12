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ヨシュア・キミッヒ不在のドイツ代表でトム・ビショフとアレクサンダル・パブロビッチが好プレーを見せたことを受け、代表におけるキミッヒの立場を巡る議論がメディアで沸き起こった。ユルゲン・クロップは木曜日の記者会見で数分間にわたって語り、この議論をどう考えているかを改めて明確にするとともに、初招集のワエル・モヒヤを引き合いに出した。

クロップはまず、特別なことが起きなければ、金曜日にベオグラードで行われるネーションズリーグのグループステージ、セルビア戦の先発メンバーはすでに決まっていると説明。その流れでバイエルンのキミッヒについて語った。ドイツ代表の主将は前回の代表活動期間中、予定通り、本人としては不本意ながらも、最初の2試合を終えた後にチームを離れた。残る2試合では、バイエルンでキミッヒのチームメートであるトム・ビショフとアレクサンダル・パブロビッチが、フロリアン・ヴィルツとともに中盤を形成。2試合とも非常に説得力のあるプレーを見せたため、その後、ドイツ代表に主将キミッヒは不可欠なのかという議論が沸き起こった。クロップはこれを「当時から理解できなかった」という。

「若い選手2人（パブロビッチとビショフ、編集部注）が良いプレーをしたのだから、その活躍を喜ぶのは当然だ。だが、そこから『では、それは……にとって何を意味するのか？』という話になる。そう単純なことではない」とクロップは説明し、強調した。「何も意味しない！ ヨー・キミッヒは素晴らしい選手だからだ。何も意味しないんだ！」。クロップはその後、例えばドルトムントのフェリックス・ヌメチャもその2試合には出場していなかったと付け加えた。ヌメチャも今回の招集メンバーに入っており、ゴールパフォーマンスを巡る物議はあるものの、出場のチャンスがあると考えていい。

クロップは続けて現在のドイツ代表を称賛し、その途中で一度話を区切ってモヒヤに言及した。ドイツサッカー連盟が木曜日の朝に発表した通り、ボルシア・メンヒェングラートバッハに所属する初招集のモヒヤは、セルビア戦のベンチ入りメンバーには入らない。だが、それを見出しにするのは適切ではないという。「私が彼をメンバーから『外した』わけではない。完全に的外れで、まったくのナンセンスだ」とクロップは語った。「何も起きなければ彼はベンチ入りしないと、事前に話し合っていた。私たちは彼を見たいんだ」

Getty Images

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クロップ、報道陣に語る「幸い、私には関係ない」

ドイツ代表がネーションズリーグ準々決勝進出を懸けて戦う、セルビア戦と月曜日にベルリンで行われるオランダ戦。このグループステージ最後の2試合に向け、クロップは24人を招集した。ただし規定上、試合のメンバーに登録できるのは23人だけだ。代表監督はすでに、今後は24人目の枠を、練習を通じて見極めたい有望な「若手」のために使うと説明していた。今回もそれに当てはまるのが、まだ17歳の特別な才能を持つモヒヤだ。月曜日からヘルツォーゲンアウラハの代表宿舎でチームとともにセルビア戦に向けた準備を進めているが、モロッコ代表としてプレーする資格もまだあるとみられる。

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最後にクロップは、最初の4試合で1勝、3得点にとどまるという、結果だけを見れば物足りない成績について、メディアがどう考えるかは「幸い、私にはそれほど関係ない」と語った。「あなたたちはそれを報じなければならないし、私はチームを成長させなければならない。自分自身に時間をかけ、与えなければならない。あなたたちがそれを受け入れるかどうかにかかわらずだ。それは私には左右できない。意図的に誰かをがっかりさせたいわけではない」

一方でクロップは、「私たちがそこに到達するまで」目をそらし、結果を無視してほしいと求めることはできないとも認めた。「人々が意見を持つこともサッカーの一部だ。だが、私たちは前に進んでいると感じている。まだ始まったばかりで、もちろん道のりは終わりには程遠い。土台は本当に良い」

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さらに、「私たちがすでに知っている」次の才能ある選手たちも出番を待っているという。だからこそ、現時点では「すべて順調だ」とした。