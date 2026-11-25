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2025年アフリカネイションズカップ決勝を巡る騒動が、さらに新たな展開を迎えた。セネガルの優勝が復活したことを受け、モロッコサッカー連盟は異議申し立てを行う方針を正式に発表。スポーツ仲裁裁判所の裁定にもかかわらず、大会史上最も物議を醸した試合の一つを巡り、トロフィーを譲るつもりはない。

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混乱の決勝から数カ月に及ぶ法廷闘争へ

決勝の98分、大会開催国モロッコにPKが与えられたことで騒動が勃発した。激怒したセネガルの選手とスタッフは抗議のためピッチを離れ、試合は14分間中断。再開後、ブラヒム・ディアスがPKを失敗し、セネガルが延長戦の末に1-0で勝利した。

その2カ月後、アフリカサッカー連盟（CAF）は セネガルの行為を理由に優勝を剥奪し、モロッコの3-0での勝利とした 。これを受け、 セネガルサッカー連盟（FSF）はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議を申し立てた 。

CAS、試合再開を決めた主審の判断を支持

火曜日の裁定で、 CASは決勝のスコアを確定し、試合再開を決めた主審の判断によって問題は決着していたと述べた 。

「スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、2025年アフリカネイションズカップ・モロッコ大会（AFCON 2025）の決勝に関し、セネガルサッカー連盟（FSF）がアフリカサッカー連盟（CAF）およびモロッコ王立サッカー連盟（FRMF）を相手に行った異議申し立てを認めた。CAF上訴委員会の決定を取り消し、CAF規律委員会の決定を復活させる。

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「したがって、AFCON 2025決勝の終了時点での結果（セネガルの1-0での勝利）を確定する。

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「主審は試合再開の笛を吹いたことで、再開の条件が満たされたと判断した。両チームは再びピッチにおり、双方が再開の意思を示していた。

「仲裁人団の見解では、主審の判断の効力がピッチ上に限られることに疑いはない。そのため、この判断には『フィールド・オブ・プレー』の原則が適用されると考える。

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「AFCON規則の第82条および第84条は、チームの行為によって主審が試合を完全に打ち切った場合の結果を定めることのみを目的としている。したがって、今回の事案には適用されない」

モロッコ側、裁定前の電話連絡疑惑に反発

しかし、FRMFは裁定を受け入れていない。裁定の2日前にCASの仲裁人ウルリッヒ・ハースとセネガルサッカー連盟会長の間で連絡があったとされることを、異議申し立ての根拠に挙げている。

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FRMFは声明で、「2025年アフリカネイションズカップ決勝に関するCAF上訴委員会の決定に対し、FSFが申し立てた異議についてのCASの裁定を確認した。この点について、モロッコ王立サッカー連盟は、仲裁手続きの公正性と信頼性を損なう行為に必要な法的措置を講じるよう求めたにもかかわらず、その要求が考慮されなかったことに驚き、抗議する。特に、CASの仲裁人団に加わったドイツ人審判員ウルリッヒ・ハースとセネガルサッカー連盟会長が、裁定の発表48時間前に連絡を取っていたことが確認されている」と述べた。

「FRMFはまた、主審の許可なく選手がピッチを離れる行為と、それに伴う懲戒上の責任および処分について、国際サッカー評議会（IFAB）とFIFAが最近採用した方針が、今回の裁定で考慮されなかった点を指摘する。

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「したがってFRMFは、CASの裁定に異議を申し立てるため、利用可能なすべての法的手段を講じる意向を表明する」

トロフィーを巡る法廷闘争の今後

火曜日の裁定でAFCON 2025を巡る騒動は終わらず、FRMFが利用可能なあらゆる法的手段でCASの裁定に異議を唱える準備を進める中、ピッチ外で新たな争いが始まった。

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異議申し立てでは、裁定前にあったとされる連絡が仲裁人団の公正性を損なったかどうかが中心となる。またモロッコ側は、選手が許可なくピッチを離れる行為について、FIFAとIFABの最近の指針を適用するよう求める構えだ。