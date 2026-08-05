「昨季の終わり方には苦い後味が残った。でも、2カ月前に起きたことが終わりではない。今こそ挽回の時だ。僕たちは非常にハングリーで、新シーズンへの準備はできているし、すべてを懸けて臨む」とダニエル・ペレツはSPOXに語った。「僕たちにとっては、unfinished Businessなんだ」

26歳のイスラエル人GKは昨冬、バイエルンからサウサンプトンへレンタル移籍した。印象的な快進撃のおかげで、セインツは新たな正GKとともに降格圏から昇格プレーオフ圏まで勝ち上がった。そこで準決勝ではミドルズブラFCに勝利したものの、衝撃的なスパイ事件のためにウェンブリー・スタジアムでの決勝から除外された。代わってハル・シティが昇格した。

一連の出来事に責任の一端があったドイツ人指揮官トンダ・エッカートは、最終的にはその座にとどまり、今度こそサウサンプトンをプレミアリーグ復帰へ導くことが期待されている。ペレツはレンタル終了後、800万ユーロでバイエルンからセインツへ完全移籍し、2030年までの契約を結んだ。「ここでは我が家のように感じている」と本人は語る。「そして、家のように感じるなら、残るべきなんだ。正しい決断だったと確信している。ここに僕の心がある」

マヌエル・ノイアー？「僕がGKになった大きな理由」

ペレツは2023年に500万ユーロでマッカビ・テルアビブからミュンヘンへ移籍。正GKマヌエル・ノイアーの後塵を拝し、バイエルンでは公式戦通算7試合しか出場機会を得られなかったが、それでも40歳のGK界のアイコンとの仕事を大いに楽しんでいた。

「マヌは僕にとって最大のアイドルだった」とペレツは言う。「彼は、僕がGKになった大きな理由なんだ。移籍前、彼に会うのがとても楽しみだった。そして実際、素晴らしい人物だった。マヌは僕をたくさん助けてくれたし、アドバイスや改善点も示してくれた。人生とキャリアにとって多くのことを彼から学んだ」

ダニエル・ペレツはHSVでは控えのままだった

2025年初頭にヨナス・ウルビヒが加入したことで、ペレツは最終的に第3GKへ降格。これを受けて2025年夏にハンブルガーSVへレンタル移籍した。だが、そこでダニエル・ホイヤー・フェルナンデスとの正GK争いに敗れた。「あの時間は思い描いていたものとは違ったけれど、メンタル面では自分を強くしてくれた」とペレツは語る。2026年1月、最終的にサウサンプトンへ移った。

セインツは土曜日、リーグカップで4部のコルチェスター・ユナイテッドと対戦し、新シーズンをスタートする。その1週間後には、チャンピオンシップ開幕戦でサウサンプトンがワトフォードFCの本拠地に乗り込む。