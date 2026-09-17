「レロイは今季、まだ本当の意味で足場を築けていない」と、クロップは木曜日にフランクフルト・アム・マインで行われたメンバー発表の場で説明し、トルコリーグでプレーするこの選手とはこれまでまだ一度も話していないことも明かした。だが、「彼とは間違いなくまだ話をすることになるだろう」。話し合うべきことがあれば、だが。

ウンダブについては事情が異なった。クロップはシュツットガルトのこの選手に対し、現時点でなぜドイツ代表に入れていないのかを正確に説明したという。「デニズはここまで課題を抱えている。まだ今季にしっかり入り込めていない。ここでは4人のストライカーを選びたかったので、現時点では他の選手たちを選んだ」 つまり、ウンダブも他の全員と同じように、引き続き自分を証明するチャンスがあるということでもある。「誰に対しても扉は閉ざされていない」とクロップは強調した。

ただし、どうやら例外はあるようだ。オリヴァー・バウマンである。ホッフェンハイムのこのGKについては「本当にシンプルで、私はマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを選んだ。そしてその後は次の世代を入れたかった」と説明。クロップはこの決断を本人に直接伝えたという。

ユルゲン・クロップはレオン・ゴレツカともまだ話していない

一方、レオン・ゴレツカ（アストン・ヴィラ）については「まだ話していないが、レオンは負傷している」と語った。ジェイミー・レヴェリングはW杯で「負傷の影響で本調子ではなかった」ため、時間が必要だという。「彼も理解していた。だから、十分に納得できる話でもある」

基本的に、クロップは話をした相手全員が自身の決断を受け入れてくれたと強調した。「可能な範囲で、そして彼らがそれを求めたなら、なぜなのか、どうしてなのかについてのフィードバックも伝えた。つまり、何が足りないのかということだ」

ドイツ代表監督は「50本、60本を超える電話をした」という。なぜ何人かとは話していないのかについては、こう説明している。「電話にも中身がないといけない。ただ単に『やあ、私だよ、元気か？』というだけではね」――そういう気分ではなかったという。「話すべきことがあれば、話すことになるだろう」。サネとも同様だ。