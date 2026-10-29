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リヴァプールの元右サイドバック、グレン・ジョンソン氏は、中盤の再編が近く行われるとの報道がある中、クラブ首脳陣がアルゼンチン代表MFアレクシス・マクアリスターとの契約延長に消極的な姿勢を疑問視した。マクアリスターは2023年にブライトンから加入し、2028年6月まで契約を残しているものの、27歳の同選手のマージーサイドでの将来は不透明だ。

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元DFがアンフィールドの首脳陣に疑問

ジョンソンは、リヴァプールが安定した活躍を続ける南米出身の司令塔に新契約を提示しないことに困惑している。他のクラブなら獲得を「喉から手が出るほど望むだろう」と警告した。ワールドカップ優勝経験を持つ同選手は夏の移籍を断り、今季は13試合で4ゴールを挙げているが、クラブ首脳陣は契約延長を見送っている。それどころか、クラブ関係者は2027年夏の売却に傾いている。

アルゼンチン人MFに先んじて中盤の同僚が契約更新

3年前にアメックス・スタジアムを離れた際に5年契約を結んだマック・アリスターは9月、クラブ幹部から契約延長を提示できる状況にないと告げられ、「とても、とても悲しい」と明かした。中盤でともにプレーするライアン・フラーフェンベルフとドミニク・ソボスライが新たな長期契約にサインする一方、自身は見送られ、不満はさらに募った。

ジョンソンはベットフレッドのインタビューで、契約交渉が行き詰まっていることへの驚きを語った。「驚いている。彼はいつも安定していて、決してひどいプレーはしない。リヴァプールにとって素晴らしい選手だ。私は選手としての彼が本当に好きだし、アレクシスは新契約を望んでいるとはっきり言っている。他の選手が何人か契約を更新したのに、自分はまだだからだ。彼も明らかに、私たちと同じくらい驚いている」

夏のチーム再編で司令塔の残留に暗雲

スカイ・スポーツ・スイスによると、リヴァプールの補強担当幹部はアルゼンチン人MFに対し、今季終了後に少なくとも1人の大物MFの獲得へ多額を投じる計画を伝えた。残留の意思を示しているにもかかわらず、同選手の新契約の要望は退けられることになるという。

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ジョンソンは、先発メンバーにおける同選手の重要性について、こう続けた。「毎週先発できるだけの力があるのなら、間違いなく残しておきたい選手のはずだ。彼は何でもうまくこなすし、他の強豪チームなら喉から手が出るほど欲しがるだろう。だから、まだ契約が更新されていないことに驚いている。

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「私たちが知らない内部事情があるのかもしれない。だが、選手としての能力やチームへの貢献を考えれば、彼を残す必要があると思う」

次戦は王者をアンフィールドに迎える

今季以降の長期的な去就には疑問が残るものの、マック・アリスターはアンドニ・イラオラ監督のチームにとって、ピッチ上で欠かせない存在だ。水曜日にPK戦の末に勝利したチェルシーとのカラバオカップの試合では途中出場にとどまったが、今週末は先発に復帰する見込みだ。リヴァプールは日曜日、プレミアリーグ王者アーセナルをホームに迎え、注目の第9節で対戦する。