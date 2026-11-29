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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリック監督が記者会見でスペイン語を使わないことをめぐり、再び議論が起きている。フリックはカタルーニャのクラブを率いて3年目を終えようとしており、記者の質問に答えるためにメディアの前に頻繁に姿を見せているが、これまでスペイン語で質問に答えたことは一度もない。

この話題が再燃したのは、デポルティボ・ラ・コルーニャ戦前の記者会見だった。フリックは、スペイン語で話すにはまだ十分に気楽に感じられないと説明し、たとえアルコールを口にしたとしても挑戦するつもりはないと述べた。そのうえで、そもそも自分は酒を飲まないため、その選択肢はあり得ないと記者たちに冗談を飛ばした。

会見は、リアソールで行われたラ・リーガ第14節の両チームの対戦を前に開かれたものだ。バルセロナは白星を重ねて首位の座を固めることを目指しており、一方のデポルティボは勝ち点15の12位でこの試合を迎えた。

バルセロナは実際に敵地で5-1の大勝を収めた 。前半にラミン・ヤマルとダニ・オルモが2ゴールを挙げると、後半にはハフィーニャが3ゴールを奪い、カタルーニャのクラブをラ・リーガ首位の座を固める勝利へと導いた。

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この勝利でバルセロナは14試合で勝ち点を39に伸ばし、勝ち点34で2位のアトレティコ・マドリーとの差を5ポイントに広げた。3位は勝ち点33のレアル・マドリーで、デポルティボ・ラ・コルーニャは勝ち点15のまま13位となっている。

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ラジオ局「カデナ・セール」の番組「カルーセル・デポルティーボ」は、このドイツ人指揮官の姿勢を取り上げ、「弱点」と表現した。番組では複数の記者が、就任から長い時間が経ったにもかかわらず、フリックが記者会見で英語を使い続ける理由について議論を交わした。

サンティ・オバジェは、フリックがスペイン語を話したがらないのは母国語ではないからであり、また自分の発する一言一句が厳しく精査されることを理解しているため、100%使いこなせない言語を使いたくないのだと述べた。

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ジョルディ・マルティもこの見方に同意し、監督の発言は厳しくチェックされ、口にする言葉の一つひとつが入念に分析されると説明した。だからこそ、細部や微妙なニュアンスを最大限に伝えられる言語で考えを表現する必要があるという。

マルティはさらに、監督はおよそ3日ごとにメディアと向き合い、さまざまな質問に答えなければならないため、言いたいことをできる限り明確に表現できる力が求められると付け加えた。

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一方で、このカタルーニャ人記者はクラブの公用語に関する別の点にも言及した。クラブの定款によればバルセロナの公用語はカタルーニャ語であることをフリックは忘れるべきではないと強調し、これは彼にも当てはまるはずだと付け加えた。

サンティ・オバジェは、フリックのもとでチーム内の日常的なやり取りに使われている言語は英語だと明かした。つまり、このドイツ人指揮官はバルセロナで3シーズン目を迎えようとしている今も、選手とのコミュニケーションを英語に頼っているということだ。

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オバジェによれば、フリックはスペイン語の単語をいくつか理解し始めているという。その例として、ある記者会見でスペイン語の質問を受けた際に内容を完全に理解できた場面を挙げ、メディアの前で話す段階には至っていないものの、言葉を理解する力があることを示していると語った。

対照的に、ブルーノ・アレマニは異なる見解を示した。バルセロナでの挑戦の初期に英語を使ったのは賢明な判断だったかもしれないとし、別の言語では正確に表現できない細部に踏み込むことを避けられるからだと説明した。しかし、3年近くが経った今、その理由付けはもはや説得力を持たないとの考えを示している。

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アレマニはさらに、バルセロナの指揮を執って3シーズン目を迎えているフリックには言語を学ぶ十分な時間があると指摘し、カタルーニャのクラブで過ごしてきた期間を考えれば、現状が続いていることは見直されるべき問題になっていると語った。

こうしてフリックの言語問題は、バルセロナをめぐるメディアの議論で今なお取り上げられ続けている。使いこなせる言語で考えを正確に表現したいという彼の思いに理解を示す声がある一方で、これだけ長くクラブに在籍していれば、スペイン語、あるいはクラブの公用語であるカタルーニャ語で話し始めるには十分だったと考える声もある。