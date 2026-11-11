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トーマス・トゥヘル監督は、EURO2028まで退任しない考えを明確にした。今年、イングランド代表との契約を延長した際には、契約解除条項を盛り込まなかったことも明かしている。元チェルシー指揮官は、クラブでの日々の仕事が恋しいと認める一方、自国のために「やり残したこと」があると強調し、大会後も続投する可能性を残した。

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トゥヘルとイングランド代表の契約に契約解除条項なし

マウリシオ・ポチェッティーノはアメリカ代表監督を退任し、マンチェスター・ユナイテッドでマイケル・キャリックの後任に就くとみられている。だが、イングランド代表がトゥヘルを巡って同じ問題に直面することはない。『The Guardian』によると、ユナイテッドは約700万ポンドを支払えばポチェッティーノを現行契約から引き抜ける。一方、イングランドサッカー協会（FA）は監督を手放さざるを得なくなる事態を心配する必要がない。

木曜日に行われるクロアチアとのネーションズリーグの試合を前に、トゥヘルは「退任するつもりはない。契約にサインした。EUROまで続けたいし、EUROを戦いたい。まだやり残したことがある」と語った。

トゥヘル、クラブでの指揮が恋しいと認める

2021年にチェルシーを率いてチャンピオンズリーグを制したトゥヘルは、いつかクラブの監督に復帰する可能性を否定しなかった。シーズン「50試合」が恋しいと認め、「すべてが済んで、笛が鳴るまでのあの2分間……最高の2分間のようなものだ」と話した。

ただ、日々の仕事を愛する一方で、4日ごとに試合をすることにはマイナス面もあると付け加えた。欧州選手権後もイングランド代表監督を続ける可能性について問われると、「あらゆる可能性を考えている」と答えた。

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ワールドカップ中、FA幹部はトゥヘルを支持

イングランド代表がワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れ、トゥヘルの解任を求める声が上がった頃から、雰囲気は改善した。契約には成績に応じてFAがトゥヘルを解任できる条項があったが、最高経営責任者のマーク・ブリンガムとチーフ・フットボール・オフィサーのダン・アシュワースは支持を表明した。トゥヘルは「彼らはワールドカップのかなり早い段階で決断した。明確に伝えてくれたし、それは信頼から来るものだ。監督として求めるのはそういうことだ」と語った。

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「選手たちが大好きだ。スタッフも大好きだし、私を信頼してくれる上司がいる。そのありがたみはよく分かっている。選手たちが恋しいし、チームが恋しい。自分が関わらない年間50試合も恋しい。だが、ネーションズリーグで優勝し、EUROでも優勝を目指したいという強い気持ちがある」

トゥヘルとイングランド代表の今後は？

イングランド代表はグループA3の残り2試合で勝ち点1を獲得すれば、3月の準々決勝に進出する。木曜日にはウェンブリーでクロアチアを迎え、この試合でハリー・ケインがイングランド男子代表の歴代最多出場記録を更新する。その後、日曜日にはスペインと敵地で対戦する。

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ジュード・ベリンガムはあと1度警告を受ければ出場停止となる。また、マーク・グエイが離脱し、エズリ・コンサもクロアチア戦を欠場するため、トゥヘルは新たなセンターバックのコンビを構築しなければならない。