ああ、ヘルタよ！ ベルリンの古豪はいったいどれだけのことに耐えてきたのか。物議を醸した投資家ラース・ヴィントホルストを巡るビッグシティクラブ構想の狂騒、同じく物議を醸した投資会社777による買収、ユルゲン・クリンスマンを巡る76日間の惨劇、イェンス・レーマンの監査役会入り、2023年の降格後に直面した破産寸前の危機、そして若くして亡くなった会長カイ・ベルンシュタインを巡る悲劇。

しかも、これらはすべてここ7年の間に起きたことにすぎず、それ以前の混乱は言うまでもない。この近年の過去は、今なおこの2部クラブにつきまとっている。感傷的な意味ではなく、経済的な意味でだ。

それを裏づけるのが、VfLボーフムとのシーズン開幕戦を約2週間後に控えたこの時期としては非常に驚くべき事実だ。ヘルタBSCは、ドイツの36のプロクラブの中で、ここまでいまだ新戦力を1人も獲得していない唯一のクラブなのである。1人も、だ。言葉にすればゼロだ。

ドイツのプロクラブで唯一！ ヘルタBSCはいまだ新加入ゼロ

もっとも、市場で動くために必要だった移籍収支の黒字は、実際のところすでに達成している。大きな負の遺産を抱える中でそれを実現しなければならなかったが、ベルリン勢はこれまでに、逸材ケネット・アイヒホルン（900万ユーロでレバークーゼン）、トップスコアラーのファビアン・リーゼ（800万ユーロ、ヴォルフスブルク）、正GKティヤルク・エルンスト（500万ユーロ、フェイエノールト）、司令塔ミカエル・キュイザンス（350万ユーロ、RCランス）の退団による移籍金だけで2550万ユーロを手にしている。合計ではすでに12選手がクラブを去った。

もちろん、この金額のすべてがそのままヘルタのために残るわけでは到底ない。それでも、ディエゴ・デンメ（無所属）とミハウ・カルボフニク（移籍金なしでバシャクシェヒルへ）の高額年俸を削減することもできた。にもかかわらず、準備期間のスタート時点で大部分が整った陣容で始動したいというファンの再びの希望は、またしてもかなわなかった。ベルリンの夏は今回も長くなりそうだ。

クラブ内部の見通しすら当たらなかった。仕事の保証がありながらも前季を経てなお議論の的であるシュテファン・ライトル監督は、2週間前に新戦力についてこう話していた。「まもなく何か動きがあるはずだ。私はそう見ている。できればトレーニングキャンプに向かう頃までにそうなればいい」

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ヘルタBSCと移籍市場「今はクラブが動く番だ」

ヘルタはそのキャンプに先週金曜日から入っており、次の日曜日には早くも首都へ戻る。「求める選手像は非常に明確に定まっている。何が必要かははっきりしている。今はクラブが動く番だ。私たちは取り組んでいるし、近いうちに何か発表できることを願っている。まずはいくつかのポジションの空白を埋めなければならない」と、2025年2月から指揮を執るライトルは改めて伝えた。50試合での勝ち点平均は1.58だ。

まず必要なのは、決定力のあるストライカーと左サイドバックだ。前線では、ルカ・シュラーが長期離脱となる内転筋の負傷を負ったことで、現在残っているのはセバスティアン・グレニングだけ。昨季、この29歳は第3ストライカーという立場だった。そこに18歳の逸材ニクラス・ヒルデブラントが加わる。

後方はさらに手薄だ。現時点のスカッドには、プロ契約を結ぶ本職の左サイドバックが1人もいない。ここまでのテストマッチでは、攻撃的なウイングのグスタフ・クリステンセン（右利きだ！）や、17歳のメイソン・グローテがすでにその穴埋めを強いられている。後者はこのポジションを本職としているものの、出場数はわずか3試合。しかもヘルタU-19でのものにすぎない。

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トップクラスの予算があっても、ヘルタBSCは生まれ変わらなければならない

また、スカッドにGKが3人いるにもかかわらず、新たな守護神も補強される見込みだ。チームの最重要選手の1人であるMFパウル・ゼグインは、最近こう言い表していた。「僕たちは非常に多くのクオリティーを失った。全員が落ち着いていられるように努めるつもりだ」

選手もクラブも、長い目で構え、辛抱強く待つ以外に道はない。驚くことでもないが、ヘルタはまたしても知らぬ間に自らを作り替えている。今回は自発的ではない。そうせざるを得ないのだ。

それでも前進していることは、2025年夏とは異なり、2部ライセンスを巡って不安を抱える必要がなかった事実にも表れている。さらにヘルタは今季も、リーグの多くのライバルが持ち得ない予算でスタートすることになり、そのうえで「非常に野心的で、もちろんトップ3入りも可能にしてくれる」と財務担当役員ラルフ・フシェンは説明していた。

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元ホッフェンハイム幹部がヘルタBSCを抜本改革へ

ただし、それは現在進められている経営健全化路線と並行して進むものだ。それでも、4度目の挑戦でトップリーグ復帰を果たしたいという希望は託されている。まだまったく完成しておらず、そもそもこれから形を作っていかなければならないチームではあるが、少なくとも経済面でははるかにバランスの取れた姿で臨むことになる。

「この戦略が機能すると信じなければならない。このクラブは、私たちが誠実かつ堅実に物事を進めるに値する」と、ピーター・ゲルリヒは先日のシーズン始動に際して理解を求めた。59歳の同氏は、それ以前には同じ職務でTSGホッフェンハイムにほぼ6年間在籍し、9月からヘルタのマネージングディレクターを務めている。

前季を7位で終え、その間一度もリーグのトップ5に入れなかった首都クラブを、根本から立て直そうとしているのがこの人物だ。スカウティング、分析、編成、メディカル部門――すべてが見直しの対象になっている。「私たちには構造的な鋭さが欠けている」と、ゲルリヒは4月末の会員総会で明かしていた。意思決定のプロセスをより包括的に整え、その負担をより多くの専門家に分散させたい考えだ。なぜなら、「私たちは多くの点で内容面の明確さが十分ではない」からだ。

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ヘルタBSCの開幕日程は？

ゲルリヒ自身をその点で責めることはできない。彼のメッセージは明快だった。「私たちは移籍収入を生み出す必要がある。ここに非売品はない。私たちに必要なのは再出発ではない。そもそも再出発をする余裕もない。だが、極めて明確な精密化が必要だ」と彼は語っていた。

ただ、それは今やチームにも徐々に必要になっている。とりわけ、センターバックのリヌス・ゲヒターとマルトン・ダールダイ、さらに右ウイングのマルテン・ヴィンクラーという3人のプロが、今なお退団に強く傾いているからだ。周囲はすでに神経質になっている。おそらく開幕日程のせいだけではないだろう。ボーフムのルールシュタディオンでのアウェー戦に続き、ホームではブンデスリーガからの降格組ハイデンハイムと対戦し、その後はカップ戦で3部のザールブリュッケンへ向かう。

移籍市場の動きには常に独特の力学があり、移籍期間もまだ長く残されている。それでも現時点のヘルタは、自分たちの時間軸から後れを取っている。ただ、直近ではようやく“新加入”を1人発表することができた。直前まで1.FCマクデブルクにいたアンドレアス・シューマッハーが、ライトル体制のコーチングスタッフにアシスタントコーチとして加わっている。