イタリアのスポーツ紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。報道によると、このトルコの強豪クラブはこのウインガーに対し、5年契約でシーズン当たり税引き後800万ユーロの給与を提示しているという。さらにレオンには、毎年3つのボーナスを受け取るチャンスもある。20試合超出場で150万ユーロ、15得点で150万ユーロ、そしてフェネルバフチェがスュペル・リグの優勝タイトルを獲得した場合は100万ユーロだ。

フェネルは直近で4シーズン連続のリーグ2位となっており、2014年以来ビッグタイトルから遠ざかっている。そのため、クラブは新たに選出された会長アジズ・ユルドゥルムの下で大型補強を進め、タイトルディフェンディングチャンピオンのガラタサライに対抗したい考えだという。報道によれば、ラファエル・レオンに対してトルコ側はこのポルトガル代表に5000万ユーロの移籍金を支払う用意がある。

ミランでは、ラファ・レオンは安定感を欠くパフォーマンスにより、ここ数年にわたって評価の分かれる選手となっている。スュペル・リグへの移籍は、彼にとって再出発を図る機会になる可能性があり、それでいて破格の待遇も得られる。フェネルバフチェはほんの数週間前、メイソン・グリーンウッド（オランピック・マルセイユ）をクラブ史上最高額の移籍で獲得したばかりだ。イングランド人FWにかかった金額は3900万ユーロで、この額は早くも更新される可能性がある。さらにフェネルは、ベダト・ムリキ（マジョルカ）を1550万ユーロ、ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ）を800万ユーロで獲得している。

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報道によると、ミランがラファ・レオンの売却を決断した場合、クラブはその資金をKRCヘンクのコンスタンティノス・カレツァスに投じる考えだという。ただ、このギリシャ代表はすでにボルシア・ドルトムントに合意しているとも伝えられている。BVBとは対照的に、ミランはこの攻撃的な選手に対してまだオファーを出していない。

ラファエル・レオンは昨季、ミランで公式戦31試合に出場し、10得点3アシストを記録した。