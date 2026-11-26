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ネオムに所属するガリ・アル・シャムリは、ジャウィ・エリートリーグで「節のスター」の称号を手にすることがすっかり癖になったようだ。今シーズン開幕からチームで際立ったパフォーマンスを続けており、とりわけ直近2節の活躍は圧巻だ。

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サウジアラビアU-21リーグ第11節は、今月23日(月)から26日(木)までの4日間にわたって行われた。

ガリ・アル・シャムリ、再び節のスターに

この節で最も輝いた選手がガリ・アル・シャムリであることに疑いの余地はない。マジュマア・スポーツシティの補助グラウンドで行われたアウェイのアル・フェイハ戦で、ネオムを4-0の大勝に導いた。

アル・シャムリはこの試合の主役だった。ネオムが奪った4ゴールのうち3点を、20分、68分、そして後半アディショナルタイム4分に記録している。

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ネオムのエースがハットトリックを達成するのはこれで2試合連続となる。第10節でも同じスコアで制したアル・ワタン戦で同様の離れ業をやってのけていた。

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このハットトリックにより、ガリ・アル・シャムリは第10節に続き、2節連続で第11節の「節のスター」の称号を手にした。

アル・シャムリはネオムで絶頂期を迎えている。直近わずか2試合で6ゴールを挙げた。それ以前の節で決めたのは1ゴールのみで、第1節のアル・ウルーバ戦(2-0で勝利)での得点だった。

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ガリ・アル・シャムリはこれで今季通算7ゴールとし、ジャウィ・エリートリーグの得点王争いに近づいた。アル・アハリのスター、ムーサ・アダムと、アル・ハズムのセネガル人FWアマドゥ・ディアングを2ゴール差で追っている。

サッタム・アル・ラハヤニ

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第11節のスターの一人として名前が挙がったのが、アル・ワフダのFWサッタム・アル・ラハヤニだ。メッカのキング・アブドゥルアジズ・スポーツシティ・スタジアムで行われたアル・アフドゥード戦で、チームを2-0の勝利に導いた。

アル・ラハヤニの光った点は、2ゴールを挙げた優れた決定力だけではない。得点に至るまでのプロセスも見事だった。

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1点目の場面では、サッタムがアル・アフドゥードの守備陣に激しくプレスをかけてボールを奪い、完全に抜け出してGKと1対1に。持ち前の決定力でこの決定機を確実にゴールへと結びつけた。

2点目では、サッタム・アル・ラハヤニがペナルティエリア内で巧みなポジションを取り、CKからのクロスに飛び込むと、GKより先にボールに触れ、ヘディングでネットを揺らした。

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サウード・ブーシャクラー

同じことはアル・ハリージのサウード・ブーシャクラーにも言える。カティーフのプリンス・ナーイフ・ビン・アブドゥルアジズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・アンサールを迎え撃ち、チームを3-1の重要な勝利に導いた。

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アル・ハリージの勝利の最大の功労者はブーシャクラーだった。19分と36分に、アル・アンサールのゴールに2点目と3点目を叩き込んだ。

サウード・ブーシャクラーは、今シーズン開幕から攻撃面で苦しむアル・ハリージにとって理想的な解決策といえる。チームはここまでわずか13ゴールしか挙げておらず、1試合平均1ゴールをわずかに上回る程度にとどまっている。

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バッタール・アル・ハリシ

ジャウィ・エリートリーグ第11節で輝きを放ったもう一人の点取り屋が、アル・リヤドのスター、バッタール・アル・ハリシだ。首都リヤドで行われたアル・アハリ戦で、チームを2-0の勝利に導いた。

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スコアレスのまま試合が推移するなか、バッタール・アル・ハリシが39分に見事な形で首都のクラブに先制点をもたらした。ペナルティエリア内でボールを受けると、ワンタッチでシュートを放ち、アル・アハリのゴールネットを揺らした。

このゴールがきっかけとなり、アル・リヤドはサウジアラビアU-21リーグでアル・アハリに今シーズン初黒星を喫させ、首位アル・イテハドに次ぐ2位の座をアル・アハリから奪い取った。

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アル・ハリシは最近好調を維持しており、この試合でアル・リヤドでの3試合連続ゴールとなった。

これでバッタール・アル・ハリシはジャウィ・エリートリーグ今シーズン8ゴール目に到達した。得点ランキング首位に並ぶアル・アハリのスター、ムーサ・アダムと、アル・ハズムのセネガル人FWアマドゥ・ディアングまで、あと1ゴールに迫っている。

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アブドゥルラフマン・アル・オタイビ

珍しいことに、ジャウィ・エリートリーグ第11節のベスト5にGKが名を連ねた。アル・ナスルのGKアブドゥルラフマン・アル・オタイビである。

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アル・オタイビは極めて優れたパフォーマンスを披露し、アル・イテファクとの一戦でアル・ナスルを1-0の苦しい勝利に導いた。

当然ながら、アブドゥルラフマン・アル・オタイビがゴールを決めたわけではない。だが、先制点の前後を通じてクリーンシートを守り、勝ち点3を手にするうえで最も大きな役割を果たしたのは彼だった。

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まずはアル・イテファクのFWジャラール・アル・サレムとの完全な1対1を阻止してスコアレスを保ち、後半にはPKをストップ。アル・ナスルのリードを試合終了まで守り抜いた。

アブドゥルラフマン・アル・オタイビはアル・ナスルのサポーターにはおなじみの存在だ。オーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルー監督がトップチームに引き上げており、特にナワフ・アル・アキディとムバラク・アル・ブアイナインが負傷で離脱している状況ではなおさらである。

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18歳のアル・オタイビは今シーズン、トップチームで1試合に出場し、2失点を喫した。皮肉なことに、その相手もアル・イテファクだったが、アル・ナスルは3-2で勝利を収めている。