金曜日に行われたロシェン・プロフェッショナルリーグ第27節で、ジェッダ・ユナイテッドはアル・ハズムに1–0で競り勝ったものの、「ザ・ブリガディア」はモロッコから再び打撃を受けた。

この試合ではユセフ・エル・ネスィリが最近の負傷から回復して復帰したが、求められる水準のパフォーマンスを見せることはできなかった。

サウジアラビア紙『アル・リヤディア』によると、ユセフ・エル・ネスィリはアル・ハズム戦で負傷し、離脱期間と治療期間を判断するため、きょう土曜日にメディカルチェックを受けるという。

アル・ヌサイリの不在は、結果面の不振と攻撃の選択肢不足に明らかに苦しんでいるアル・イテハドに新たな危機をもたらすことになる。

アル・ヌサイリは直近の冬の移籍市場でアル・イテハドに加入して以降、本来の力を十分に示せておらず、国内外の各大会10試合で4ゴール1アシストにとどまっている。

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