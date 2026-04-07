またもや失態…ムサ・ディアビに厳しい処分が下る（ジェッダ・ユニオン）

サウジアラビア・ロシェンリーグのニューーム戦を数時間後に控えた中、イティハド・ジェッダのフランス人ウイング、ムサ・ディアビに厳しい処分が下された。

アル・イッティハドは明日水曜日、ジェッダの「アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム」でニウムを迎え撃つ。これはロシェン・リーグ第29節の前倒し試合となる。

サウジアラビア紙「アル・ヨウム」によると、ディアビは規律・倫理委員会から、今後2試合の出場停止処分に加え、3万リヤルの罰金処分を受けた。

この処分は、先週金曜日に開催されたロシェン・リーグ第27節のアル・ハズム戦（1-0で勝利）において、このフランス人ウイングが相手選手への暴行により一発退場処分を受けたことを受けたものである。

関連記事：インザーギがアル・イッティハドの「暗い記憶」を回想…ベンゼマの状況について語る

これにより、26歳の同選手は、ロシェン・リーグにおけるアル・イッティハドの次の2試合、すなわち明日水曜日のニューム戦、およびチームのアジアチャンピオンズリーグ・エリート大会の全試合終了後の試合を欠場することになる。

今シーズンのロシェン・リーグにおいて、ディアビがこのような処分を受けるのは今回が初めてではない。前半戦の第9節、アル・リヤド戦で退場処分を受けた際にも、全く同じ処分を受けていた。

この即退場処分により、このフランス人ウイングはアル・シャバブとの2試合を欠場した。1試合目は「カリフ・ハーミーン・アル・シャリーフ杯」の準々決勝、2試合目はロシェン・リーグ第11節であった。

全体として、ムサ・ディアビはサッカーキャリア通算で3枚のレッドカードを受けており、そのすべてがアル・イッティハド在籍中の2シーズン未満の間に、ボールがない状況での相手選手への反則行為が原因で科されたものである。