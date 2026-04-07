またしても…レアル・マドリードのサポーターがヴィニシウスに反発

チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦において、レアル・マドリードのサポーターが再び、チームの選手であるフィニシウス・ジュニオールに対して反発を示した。

今夜のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルンは2-1でレアルに勝利し、試合を支配した。先制点は41分にコロンビア代表のルイス・ディアスが挙げ、後半開始から20秒後にはハリー・ケインが追加点を奪った。一方、レアルは74分にキリアン・エムバペがゴールを決めて一矢報いた。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、ヴィニシウスは再びベルナベウのサポーターからブーイングを浴びたが、これはブラジル人選手とレアル・マドリードのサポーターにとって珍しいことではない。

すべては後半、アルビロア率いるチームが0-2とリードを許し、スタンドが選手たちの反応を待ちわびていた時に始まった。

チームはそれを試みたが、目立った成果は得られなかった。その時、フィネシウスは観客からのブーイングを耳にした。

ブラジル人選手はディフェンスを突破しようとしたが、ボールを失い、そのプレーは完璧とは言えなかった。これが原因で、ベルナベウのサポーターは彼に対してブーイングを浴びせた。

このブラジル人選手は、他のプレーでもスタンドからブーイングを浴びた。フィネシウスはいつものドリブルでそのブーイングを黙らせようとしたが、どのドリブルも決定的なチャンスにはつながらなかった。

しかし、真の怒りが爆発したのは60分、1-2と逆転できる絶好のチャンスが訪れたにもかかわらず、ノイアーとの1対1の場面を逃してしまった時だった。

ブーイングは、前監督のシャビ・アロンソ時代を通じてフィネシウス・ジュニオルを追い続けた。当時、両者の関係は非常に緊張していたが、その後、このブラジル人選手とレアル・マドリードのサポーターとの間には和解の兆しが見え始めた。

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