ああ、ヘルタよ！ ベルリンの「老婦人」は、いったいどれほどのことに耐えてこなければならなかったのか。物議を醸した投資家ラース・ヴィントホルストを巡るビッグシティクラブ構想の狂騒、同じく物議を醸した投資会社777による買収、ユルゲン・クリンスマンを巡る76日間の失敗劇、イェンス・レーマンの監査役会入り、2023年の降格後に直面した破産寸前の危機、そして若くして亡くなった会長カイ・ベルンシュタインを巡る痛ましい出来事まで。

しかも、これらはすべてここ7年の間に起きたことだ。それ以前の混乱は言うまでもない。この比較的新しい過去の影は、現在もこの2部クラブに色濃く残っている。感傷的な意味ではなく、経済的な意味でだ。

それを裏づけるのが、VfLボーフムとの開幕戦を約2週間後に控えたこの時期としては非常に驚くべき事実だ。ヘルタBSCは、ドイツの36のプロクラブの中で、ここまでいまだ新加入選手を1人も獲得していない唯一のクラブなのである。1人も、だ。言葉にすれば、ゼロ。

ドイツのプロクラブで唯一！ ヘルタBSCはいまだ新戦力ゼロ

もっとも、市場で動くために必要だった移籍収支の黒字は、そもそも大きな負の遺産を抱える中で達成されている。ベルリンのクラブはここまで、逸材ケネット・アイヒホルン（レバークーゼンへ900万ユーロ）、得点源ファビアン・レーゼ（800万ユーロ、ヴォルフスブルク）、正GKティヤルク・エルンスト（500万ユーロ、フェイエノールト）、司令塔ミヒャエル・キュイザンス（350万ユーロ、RCランス）の放出による移籍金だけで2550万ユーロを手にした。すでに計12選手がクラブを去っている。

もちろん、この金額のすべてがそのままヘルタのために残るわけではまったくない。ただ、ディエゴ・デンメ（無所属）とミハウ・カルボヴニク（移籍金なしでバシャクシェヒルへ）の高額年俸を削減できたのも事実だ。それでも、準備期間のスタート時点でほぼ陣容の整ったスカッドで始動したいというファンの再びの期待は、今回も満たされなかった。ベルリンの夏は、またしても長くなりそうだ。

クラブ内部の見通しさえも当たらなかった。職の保証がありながらも昨季を経てなお評価が割れている指揮官シュテファン・ライトルは、2週間前に新戦力についてこう語っていた。「近いうちに何か動きがあるはずだ。そう見ている。トレーニングキャンプに向かうころに実現すれば理想的だ」

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ヘルタBSCと移籍市場「今はクラブが動く番だ」

そのトレーニングキャンプには先週金曜に入ったが、次の日曜にはすでに首都へ戻る。「求めるプロフィールは非常にはっきりしている。何が必要かは明確だ。今はクラブが動く番だ。取り組んでいる最中で、近いうちに何か発表できることを願っている。まずはいくつかのポジションの空白を埋めなければならない」と、2025年2月から指揮を執るライトルはあらためて説明した。なお、50試合での勝ち点平均は1.58となっている。

何より必要なのは、決定力のあるストライカーと左サイドバックだ。前線ではルカ・シュラーが長期離脱となる内転筋の負傷を負ったため、現時点で残るのはセバスティアン・グロニングだけ。29歳の同選手は昨季、3番手FWという位置づけだった。そこに18歳の有望株ニクラス・ヒルデブラントが加わる。

後方はさらに手薄だ。プロ契約を結ぶ本職の左サイドバックは、現在のスカッドに1人もいない。ここまでのテストマッチでは、すでに攻撃的なウイングのグスタフ・クリステンセン（しかも右利き！）に加え、17歳のメイソン・グローテまでこのポジションで穴埋めを強いられている。後者はこの役割を本職としているとはいえ、出場はわずか3試合。その3試合もヘルタU-19でのものにすぎない。

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トップクラスの予算があっても、ヘルタBSCは生まれ変わらなければならない

さらに、スカッドにGKが3人いるにもかかわらず、新たな正守護神も補強される見込みだ。チームの最重要戦力の1人であるMFパウル・ゼグインは、最近こう言い表している。「僕たちは非常に多くのクオリティーを失った。全員が落ち着いていられるよう努めるよ」

選手もクラブも、長い目で構え、辛抱強く待つ以外にない。案の定と言うべきか、ヘルタはまたしても再構築の途上にある。今回は望んでそうしているのではなく、そうせざるを得ないのだ。

それでも前進していることは、2025年夏とは違って2部ライセンスを不安視する必要がなかった事実からも見て取れる。さらにヘルタは今回も、多くのリーグ内ライバルには到底持てない予算で新シーズンを迎えることになる。そのうえで、その予算は「非常に野心的で、当然ながらトップ3入りも可能にするものだ」と財務担当マネージングディレクターのラルフ・フーシェンは説明していた。

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元ホッフェンハイム幹部がヘルタBSCを根本から立て直す

ただし、それは進めている財務健全化路線と並行するものでもある。それでもなお、4度目の挑戦で1部復帰を果たしたいという希望は託されている。まだ完成にはほど遠く、まずは形を作っていかなければならないチームではあるが、少なくとも財務面ではようやくはるかに均衡の取れた姿で臨めるようになるはずだ。

「この戦略が機能すると信じなければならない。このクラブは、私たちが真摯かつ堅実に取り組むに値するクラブだ」と、ペーター・ゲーアリヒは先日のシーズン始動時に理解を求めていた。59歳の同氏は、それ以前には約6年間にわたってTSGホッフェンハイムで同職を務め、9月からヘルタのマネージングディレクターを務めている。

昨季を7位で終えながら、一度もリーグ5位以内に入れなかった首都クラブを根本から立て直そうとしているのが、この人物だ。スカウティング、分析、スカッド編成、メディカル部門――すべてが見直しの対象となっている。「我々には構造的な鋭さが欠けている」と、ゲーアリヒは4月末の会員総会で述べていた。同氏は意思決定プロセスをより総合的に整え、その負担をより多くの専門家に分散させたい考えだ。なぜなら、「我々は多くの点で内容面の明確さが十分ではない」からである。

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ヘルタBSCの開幕プログラムはどうなっている？

ゲーアリヒ自身をその点で責めることはできない。発言は明確そのものだったからだ。「我々は移籍収入を生み出さなければならない。ここに売れないものはない。我々に必要なのは再出発ではない。そもそも再出発をする余裕もない。だが、必要なのは極めて明確な精緻化だ」と同氏は語っていた。

ただ、その明確化はチームにも徐々に必要になってきている。とりわけ、CBのリヌス・ゲヒターとマールトン・ダールダイ、さらに右ウイングのマールテン・ヴィンクラーという3人のプロ選手が、今なお退団に強い関心を示しているからだ。周囲はすでに神経質になっている。それはおそらく開幕日程のせいだけではないだろう。ボーフムのルールシュタディオンでのアウェー戦に続き、ホームではブンデスリーガからの降格組ハイデンハイムと対戦。その後はカップ戦で3部のザールブリュッケンと戦う。

移籍市場の力学が常に特別なものであり、移籍期間もまだ長く残されているのは確かだ。ただ現時点でヘルタは、自らのスケジュールに遅れを取っている。もっとも、直近では新たな顔を1人発表することはできた。直近まで1.FCマクデブルクに所属していたアンドレアス・シューマッハーが、コーチとしてライトルのスタッフに加わっている。