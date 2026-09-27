「正直に言って、バロンドールを獲得できるレベルに自分が達したのは今年からだとは思っていない。もっと前からそうだった」とヤマルは英紙に語り、さらにこう続けた。「それは誰もが分かっているし、みんな僕が違いを生み出せる選手だと知っている。ラミンは19歳だから、いつかバロンドールを獲るだろうし、なら今回は別の誰かに与えよう、と考える人もいるんじゃないかと思う」

どうすればライバルたちを上回れると思うかと問われると、このウイングは「とにかく勝って、勝って、また勝たなければならない。そうすれば、いずれ議論の余地がなくなる瞬間が来る。気に入る人もいれば、『なんてうぬぼれ屋なんだ』と言う人もいるだろう。でも、それが普通なんだ」と付け加えた。

ここ数週間、特にヤマルとキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）は、疑問の残る自己賛美によって繰り返し自らをアピールしてきた。この点について、元バロンドール責任者のパスカル・フェレはフランス紙 Le Parisien に対し、最近こう指摘している。「コミュニケーションの面でバロンドールを失うことがあると言う時、私が意味しているのは、ある選手が不快な形で脚光を浴び、有権者に決断を迫られているという印象を与えてしまうことだ。ある人たちが演出するこの種の騒ぎは、いずれ投票者をいら立たせかねない。なぜなら、その時点で操作はかなり明白になるからだ」

Getty Images

バロンドール：有力候補に挙がるのはどの選手か？

ヤマルやエムバペの名前こそ挙げなかったものの、フェレは行き過ぎた自己アピールの危険性について警鐘を鳴らした。「投票者は単純ではない。彼らには、ある選手を見極めて評価するために必要な経験も判断力もある。その選手が最高だと10回も15回も聞かされる必要はない」

この2人の攻撃的スターに加え、バイエルンの得点源ハリー・ケインも高く評価されている。さらに、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンの現王者ウスマン・デンベレや、ワールドカップで印象的な活躍を見せた後にマンチェスター・シティからFCバルセロナへ移籍したスペイン人MFロドリも候補に挙がっている。

第70回バロンドール授賞式は10月26日月曜日に開催される予定で、特別な新要素もある。 節目を記念し、この権威あるガラは初めてパリではなくロンドンで行われる。 開催地は5月末に主催者によって発表された。