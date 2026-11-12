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マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグ開幕からの惨憺たる成績を受け、マイケル・キャリック監督を解任した。しかし、クラブの有力なサポーターズ・トラストは即座にオーナー陣に責任があると主張し、オールド・トラッフォードで続く危機について直ちに責任を取るよう求めた。

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プレミアリーグ開幕からの低迷を受け、キャリック解任

ユナイテッドはキャリックを解任した。プレミアリーグの新シーズンが始まってわずか10試合での決断だ。クラブは国内でわずか1勝にとどまり、現在は降格圏に沈んでいる。クラブ幹部は水曜日、モナコで少数株主のジム・ラトクリフと会談し、監督の去就を決めた。

その後に発表された公式声明では、目標を追求するため、極めて難しい監督交代の決断を下したと説明された。早期の退任にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドは元MFをクラブのレジェンドとしてたたえた。しかし、この解任を機に、オールド・トラフォードのクラブ運営体制をめぐってサポーターから激しい反発が起きている。

サポーター団体、クラブオーナーに怒り

マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラスト（MUST）は解任を受けてすぐに声明を発表し、クラブにとってまたしても落胆を招く出来事だと表現した。根本的な問題は監督ではなく、クラブ上層部にあると主張した。

「マイケル・キャリックの退任は、マンチェスター・ユナイテッドにとってまたしても落胆を招く出来事だ」と、MUSTの声明は記した。「クラブへの貢献、そして昨季後半に希望を取り戻してくれたことに感謝する。サポーターの間での彼の評価は少しも揺らいでいない」

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「ここ数週間、マンチェスター・ユナイテッドのファンがマイケル・キャリックを支持し続けてきたのは、ユナイテッドの問題の責任が主として彼にあるわけでも、歴代の監督にあるわけでもないと分かっているからだ」

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「責任はオーナーにある。グレイザー家が借入金で資金を賄って行った買収は、今もクラブの重荷になっている。INEOSは参入時に競技面での卓越を約束したが、フットボール部門の指導体制が繰り返し変わる中、目にしてきたのはそれとは程遠いものだ」

オールド・トラフォードで深まる分断と不満

ここ数週間、スタンドでもピッチ上でも不満が高まっている。DFリサンドロ・マルティネスはクラブ上層部を批判した。直近のチャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリー戦に敗れた後、移籍市場でキャリックを支えなかったとして。

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MUSTはまた、これまでにないほどのブーイングや強硬なチケット販売方針を挙げ、クラブの状況がさらに悪化していると指摘した。サポーターが経営陣による度重なる運営上の失策の代償を払わされていると主張している。

「オーナーは説明し、責任を示すべき時だ」とMUSTは述べた。「だが、ユナイテッドでの不満はピッチ上の問題だけではない。決してそうではない」

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「強硬なチケット販売方針は、サポーターとの関係をさらに損なった。忠実なファンを主に収入源として扱うことは、彼らのアイデンティティーと、苦しい時期にも応援を支えるチームとの絆を傷つける。サポーターは、料金の引き上げや権利の縮小を通じて、オーナーによる運営上の失策とスタジアム構想の代償を払うよう求められている」

次期監督候補にポチェッティーノ

ユナイテッドの経営陣は今、後任に適任者を速やかに任命しなければならない。トッテナムとチェルシーで監督を務め、現在はアメリカ男子代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノが、後任の有力候補となっている。新監督は分断されたクラブを引き継ぎ、降格圏を脱するために早急な結果を必要とするチームを率いることになる。