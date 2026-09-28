日曜日に行われた5部リーグのフルセル対ニウ・ヴーンセルの試合で、深刻な事態が発生した。観客1人が主審のマックス・ウィレムセ氏（19）を殺害すると脅したと、Eindhovens Dagbladが報じている。

ハーフタイム直後、フルセルのスポーツパークの雰囲気は一変した。1-3の場面で、1人の観客が怒りながら主審に詰め寄り、その後、ウィレムセ氏に信じがたい言葉を浴びせた。

「またあんなばかな判定をしたら、家に帰って銃を取ってくる」。その観客はそう叫んだという。これはウィレムセ氏本人と複数の居合わせた人々の双方が認めている。19歳の主審はその後、試合を即座に中止することを決断した。

「深刻な脅しだと感じました」と、主審はEDに語っている。「彼は私の目をまっすぐ見ていましたし、本当にそうするつもりだと感じました」。ウィレムセ氏は強い衝撃を受け、試合を再開したくないと判断した。問題の観客がすでにスポーツパークから退場させられていたことも、その判断を変えることはなかった。

一方で主審は、フルセルのクラブ幹部の対応については評価している。関係した観客は即座に退場処分となり、さらにウィレムセ氏は月曜日にホームクラブの幹部と電話でも話し合った。

「とてもいい電話でした。彼らは謝罪してくれましたし、当該人物にスポーツパークへの立ち入り禁止処分を科すとも伝えてくれました」と、ウィレムセ氏は述べた。

主審はその後、すでに警察に被害届を提出している。それでもウィレムセ氏は、この出来事に打ちのめされてはいない。「起きたことはとても残念ですが、私はこれを一度きりの出来事だと考えています。次の試合で笛を吹くのを楽しみにしていますし、そうすればこの出来事を乗り越えられると思います」と締めくくった。