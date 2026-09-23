ドイツ代表監督ユルゲン・クロップはひとまず、負傷に悩まされた昨季を経て、現在はアヤックスで再び定期的にゴールマウスに立っているマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを起用する。

後継者争いでは、テア・シュテーゲンはバイエルンのヨナス・ウルビヒらを抑えた。だが、Skyの解説者ディートマー・ハマンは、22歳のウルビヒにとって正守護神の役割はまだ早すぎると見ている。「毎週プレーしていない限り、彼は私にとって代表のナンバーワンではない」と、ハマンは公開メディアラウンドで説明した。一方で、将来的にウルビヒがその役割を担える可能性は認めている。「いずれそうなれるかもしれない。ただ、まずはFCバイエルンでナンバーワンであることを示さなければならない。順序を飛ばすべきではない。FCバイエルンで正GKとしていずれしっかりやれれば、代表でのその役割についても話せるようになる」

その一方で、ハマンには個人的本命とする別のGKがいる。彼にとって、現時点での第一候補はベシクタシュ・イスタンブールのアレクサンダー・ニューベルだった。「マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは長く負傷していて、今はオランダでプレーしている。そこはまず見極める必要がある。私の第一候補は、トルコで素晴らしいプレーを見せたアレクサンダー・ニューベルだった。でも、これは勘や感覚の問題だと思う」

それでもハマンは、今回のテア・シュテーゲン招集には理解を示している。このGKは「今ナンバーワンであるに値する存在でもある」という。一方で、元ドイツ代表はこれまでのDFBユニフォームでのテア・シュテーゲンのプレーについては複雑な思いを抱いている。「これまでの代表でのパフォーマンスはむらがあった。彼がどう振る舞うのか、とても注目している」

その答えは、テア・シュテーゲンが早くも木曜日に示すことになる。オランダとのネーションズリーグでの一戦で、34歳の彼はクロップ体制初戦でゴールマウスに立つ。