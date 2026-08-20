『Marca』と『As』が一致して報じている。それによると、マルティネスの2029年まで残る契約には300万ユーロの契約解除条項が盛り込まれており、実現すれば破格の獲得となる。ただ、スペインU-19代表のこの選手には他クラブも関心を寄せているようだ。

レアルは以前からマルティネスを注視していたとされ、ここにきて獲得に動く可能性がある。今夏のうちに移籍した場合、来季に向けては2つの選択肢がある。ひとつはジョゼ・モウリーニョの下でトップチームのトレーニングに参加しつつ、3部のリザーブチームで実戦経験を積む形。もうひとつは、すぐに1シーズンのレンタルでサンタンデールへ戻る形だ。

マルティネスのプロでの出場は、ここまで通算14試合にとどまっている。そのうちの1試合が日曜日のビジャレアル戦で、2-2の試合でラシンでの初ゴールをいきなり記録した。マルティネスは、最近レアルに断りを入れて宿敵バルセロナへ移籍したスペイン代表のワールドカップ王者ロドリに似たタイプの選手とみられている。

レアル・マドリーはすでに移籍市場で2億2500万ユーロを投資

レアルはここまでの移籍期間で、すでに新戦力獲得に2億2500万ユーロを投じている。目玉補強は右ウイングのヤン・ディオマンデで、RBライプツィヒから1億2500万ユーロで加入した。

さらに、左サイドバックのマルク・ククレジャ（チェルシーFCから5500万ユーロ）、FWカルロス・エスピ（UDレバンテから2500万ユーロ）、右サイドバックのデンゼル・ダンフリース（インテル・ミラノから2000万ユーロ）も加わった。センターバックのイブラヒマ・コナテ（リヴァプールFC）とMFベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティ）はフリーで加入している。

一方で、これまでに放出されたのはダビド・アラバ、ダニ・カラバハルといったベテラン勢に加え、十分な出場機会を見込めない下部組織出身のゴンサロ・ガルシア、セサル・パラシオスのみとなっている。