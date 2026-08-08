まさに寝耳に水だ！ リヴァプールがバルセロナの選手獲得に動くようだ

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏とカタルーニャ紙『Mundo Deportivo』によると、関係者全員はすでに口頭で合意に達しているという。書類はこの土曜日中にも署名される見通しだ。レンタル契約には来夏の買い取りオプションが含まれているとされ、リヴァプールがアラウホの給与を全額負担する。バルセロナとの契約は2031年まで残っている。

アラウホは2018年、母国ウルグアイからFCバルセロナのセカンドチームに加入し、そこで素早くトップチーム昇格を果たして主力選手へと成長した。ここ数年は、現在27歳の同選手が一時的にバルサのキャプテンを務めたこともあった。

だが最近は、もはや確固たるレギュラーの座を確保できていなかった。アトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグ準々決勝2試合では、例えばアラウホはいずれも途中出場にとどまっている。先発にはエリック・ガルシア、パウ・クバルシ、ジェラール・マルティンが状況に応じて並んでいた。

ロナルド・アラウホはかつてバイエルンでも獲得候補に挙がっていた

アラウホは過去にもたびたび移籍の可能性が取り沙汰されてきた。トーマス・トゥヘルがバイエルンを率いていた時期には、ミュンヘン側も獲得に動いたとされている。しかし、今回目前に迫ったリヴァプール移籍は、まったく予兆のないものだった。

レッズはこの夏、イブラヒマ・コナテが移籍金なしでレアル・マドリーへ移籍したことを受け、センターバック陣を再編しなければならない。すでにスタッド・レンヌからジェレミー・ジャケ（21）を6900万ユーロで獲得しているものの、この実力派センターバックは肩の負傷による長期離脱から、まずは復帰に向けて再び状態を上げていく必要がある。ベテランのフィルジル・ファン・ダイク（35）との契約は来夏までとなっている。