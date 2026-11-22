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ボルシア・ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長が、スポーツディレクターのオーレ・ブックを手放しで称賛した。

ヴァツケ会長は日曜日、ブンデスリーガ首位クラブの会員総会で「まだ褒めすぎるつもりはないが、君が加入してからの数カ月で、あらゆる面でまさに大当たりだったことが分かった」と語った。「君は気取らず、冷静に物事に取り組む素晴らしい姿勢を持ち、それに高い能力が伴っている」

ブックは夏に、昇格組のSVエルフェアスベルクからドルトムントに加入した。3月に職を離れた元BVB選手、セバスティアン・ケールの役割を引き継いだ。ヴァツケ会長はブックに「正直なところ、会員総会で今日以上のスタートを切ることはできないだろう」と述べ、「君がここにいてくれてうれしい」と続けた。

BVBは土曜日、最下位のボルシア・メンヒェングラッドバッハとのアウェー戦に 1-0（前半0-0）で勝利し 、首位に立っている。ヴァツケ会長は「ボルシア・ドルトムントが首位で会員総会を迎えたのは、8年前が最後だった。今日、その時が来た」と語った。その後、午後1時10分ごろ、ニコ・コヴァチ監督率いるチームが、出席した会員のスタンディングオベーションを受けながら会場に入った。