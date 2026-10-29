ドイツ最多優勝クラブ、バイエルンのスポーツ担当役員は、クラブの会員向け雑誌 51 のインタビューで、候補選びの初期段階からベルギー人指揮官の資質に魅了されていたと明かした。だからこそ、最終的に決断は難しくなかったという。

「もちろん、候補者のリストを検討していった。ユリアン・ナーゲルスマンも候補の一人だった。それは秘密ではない。彼とは非常に良い関係だったが、彼はドイツサッカー連盟（DFB）を選んだ。ラルフ・ラングニックも別の道を選んだ。当時、我々は監督市場を非常に詳しく分析した。そして、バーンリーの若い監督について聞こえてくることは、すべて好意的なものだった。ある時、私は『とにかく一度、ヴィニーに電話してみよう』と言ったんだ」とエーベルは明かした。

バイエルンのスポーツ担当役員によれば、コンパニと考えが合うことはすぐに分かったという。「マドリードでのチャンピオンズリーグ準決勝を前に、電話で話した。4時間がたったところで、『ごめん、18時だ。ミーティングに行かないと』と言わなければならなかった。 電話を切って、こう思ったよ。『すごい、いい感触だ！ 本当に魅力のある人物だ』とね」。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントからも同様の反応があった。「彼も戻ってきた時には確信していた」

当時、コンパニはバーンリーFCと契約を結んでいた。同クラブをプレミアリーグ昇格に導いたものの、翌年にはすぐに降格していた。そのため、ベルギー人指揮官の招へいには一定のリスクもあった。

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「もし私がヴィンセント・コンパニを最初から第一候補として提案していたら、どんな反応が返ってきたか分からない。降格したバーンリーの監督をトーマス・トゥヘルの後任にするのか、ということだ」とエーベルは語った。

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マックス・エーベルはどうやってヴィンセント・コンパニにバイエルン行きを決断させたのか？

それでもバイエルンでは、40歳のコンパニがゼーベナー通りでの仕事をやり遂げられると確信していたという。「あの結果を見て、『うまくやれなかった。状況に適応できないんだ』と考えることもできただろう。だが、我々の見方は違った。彼には明確なサッカー哲学がある。プレミアリーグで数十億ユーロ規模の選手層を擁するマンチェスター・シティやリヴァプールを相手に、8人を守備に回して引きこもり、勝ち点1を期待するようなことはしたくなかった。彼は試合に勝とうとしていた。それを私は前向きに捉えた」

さらに、ジョゼップ・グアルディオラもコンパニについて良いことしか語らなかったという。スペイン人指揮官と、クラブの重鎮であるカール＝ハインツ・ルンメニゲ、ウリ・ヘーネスの電話での会話を経て、「よし、そうしよう！」という結論に至った。

その後、エーベルとフロイントは最終的な話し合いですべてを決めるため、マンチェスターへ飛んだ。「午前3時にヴィニーが『分かった。一晩考えて、妻と話したい』と言った。私は彼のソファに横になったんだ。彼が『何をしているの？』と聞くので、『ウリに、君がサインするまで家を出てはいけないと言われた』と答えた。すると彼は『うん、マックス、引き受けるよ。でも、まず妻と話さないと』と言った。結局、彼は何とか私をドアの外へ押し出したんだ」とエーベルは振り返った。

コンパニは2024年夏からバイエルンの監督を務めている。ベルギー人指揮官の下、ドイツ最多優勝クラブはこれまでにブンデスリーガ優勝2回、DFLスーパーカップ優勝2回、DFBポカール優勝1回を達成した。