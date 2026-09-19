バルセロナのスポーツディレクター、デコが、ラフィーニャ、マルク・ベルナル、チャビ・エスパルトの契約更新の合意が近いことを明らかにし、この3選手に関する合意と待遇改善は来週中にまとまるとの見通しを示した。

デコはラジオ局RAC1での発言のなかで、バルセロナは現在2028年までとなっているラフィーニャの契約を、さらに2年延長して2030年までとすることに近づいていると説明し、交渉は大きく前進したと指摘。「昨日の午後、ほぼ話がまとまった」と語った。

これは、ラフィーニャが同じラジオ局に対する以前の発言のなかで、バルセロナに残留したいという意向を示し、契約更新への期待、さらにはこのカタルーニャのクラブで現役キャリアを終えることへの思いを明かした後のことである。合意が成立すれば、彼は2030年に33歳を迎えるまで残留することになる。

同じ流れで、デコはバルセロナのフロントがマルク・ベルナルとチャビ・エスパルトの契約更新に取り組んでいることも明らかにした。前者は2029年まで、後者は2028年までの契約を結んでおり、クラブは両選手の給与を引き上げる方向にある。ただし、新契約の期間についてはまだ決定していない。

これらの動きは、現在および将来のプロジェクトにおける主力選手を維持するというバルセロナの計画の一環であり、デコはここ数週間、表舞台から離れて契約更新の案件に取り組み続けている。