スペイン代表のスター、ロドリ・エルナンデスのマンチェスター・シティからバルセロナへの移籍が最終段階に近づいている。両者は固定金額に加えて変動条項を含む準最終合意に達しており、公式発表を妨げているいくつかの懸案となっている細部を詰めたのち、この移籍は今後数日以内に正式発表される見込みだ。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、カタルーニャのクラブは、シティ側の金銭的要求とバルセロナが提示した当初のオファーとの間に存在していた大きな隔たりを縮めることに成功したという。一方、イングランドのクラブとの契約が残り1年となった30歳のこの選手とは、数日前に最終合意に達した。

同紙は、両者が署名手続きを完了するために必要な書類を交換する段階まであと数歩のところにあり、移籍の金銭的構造に関するいくつかの技術的な細部への最終承認を待っている状態だと説明した。これにより、このスペイン人MFが今週前半にもバルセロナの一員となる道が開かれることになる。

バルセロナのハンジ・フリック監督は、可能な限り早くこの移籍を決着させることに意欲を見せている。マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、ロドリが新シーズンに向けた準備トレーニングを始めるため次の金曜日にイングランドのクラブに合流する見込みだと述べたものの、最近の進展は、選手の行き先がカタルーニャで確定しつつあることを示している。

ドイツ人監督は、2週間後に予定されているラ・リーガ開幕戦に向けて早期に準備を整えることを目指しており、公式戦の開幕前にシーズンを通して起用できる布陣を把握したい考えだ。特に移籍期間が8月31日まで続くことから、急を要する移籍の決着は首脳陣にとって最優先事項となっている。

この移籍では、選手の立場に劇的な変化があった。移籍期間の当初、そしてワールドカップ終了後でさえ、バルセロナは彼の第一候補ではなかった。レアル・マドリードに対する彼の疑念、そしてレアル・マドリードとの準最終合意が正式に発効しなかったという事実が、彼の行き先を変える決定的な要因となった。

フリックは、ワールドカップに出場した後に特別休暇を取得し、次の水曜日にトレーニングを開始する予定のチーム内の他の世界王者たちとほぼ同じ時期に、ロドリを起用できるようになることを期待している。これにより、ドイツ人監督は新シーズン開幕前に主力布陣を構築するより良い機会を得ることになる。