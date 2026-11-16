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ポルトガル代表MFジョアン・パリーニャは、デンマークに1-4で敗れた一戦について、チームに精彩を欠く夜だったと認めた。ウェールズ戦に向けてすぐに立て直し、グループA4の首位を確保すると強調している。

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衝撃的な敗戦に揺れるポルトガル

ジョルジェ・ジェズス監督の下で無傷の快進撃を続けてきたポルトガルだが、ブラガでデンマークに1-4で大敗し、その歩みが止まった。ホームチームは試合を通じて強度と守備の組織を欠き、デンマークにグループA4での歴史的勝利を許した。引退したレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドをたたえる感慨深い夜に、手痛い敗戦を喫した。

パリーニャ「ほぼすべてがうまくいかなかった」と認める

MFジョアン・パリーニャはチームの低調なパフォーマンスへの批判を避けず、普段の高い水準に達しなかったと認めた。『RTP』によると、パリーニャは悔しさを口にする一方、チームが立ち直る力を持っていると強く信じていることを示した。

「ほぼすべてがうまくいかなかった。精彩を欠く夜で、とても厳しかった。相手に簡単にプレーさせすぎたし、そうなれば代償を払うことになる。今日の試合はデンマークが勝利に値した。火曜日にはウェールズで次の試合がある。僕たちは勝ちたい」とパリーニャは語った。

高まる期待の中でも揺るがぬ自信

UEFAネーションズリーグの最初の4試合に勝利したポルトガルへの期待は、今回のつまずきまでに大きく高まっていた。パリーニャは、一度の悪い夜がジェズス監督の下での歩み全体を決めるわけではないと強調した。

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「それまでの4試合で期待値は非常に高くなり、誰もが希望を持っていた。でも、火曜日には次の試合がある。あの4試合に勝ったときも、僕たちが最高のチームだったわけではない。代表チームは火曜日に立て直す」

次の試合 WAL UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 POR 視聴する

カーディフで首位確保へ

大敗を喫したものの、ポルトガルは勝ち点12でグループA4の首位を維持し、デンマークに3ポイント差をつけている。パリーニャは、カーディフで行われるウェールズとのグループ最終戦を前に、確固たる自信を示した。

「僕たちが首位を確保することに、まったく疑いはない」。パリーニャはイエローカードを受けたことによる出場停止で、カーディフではピッチの外から試合を見守ることになる。