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ニック・ヴォルテマーデが、デビュー以来初めてドイツ代表のメンバーから外れた。ストライカーとしてのパフォーマンスは決して悪くない。むしろ、夏に下した誤った決断が響いている。

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ドイツサッカー連盟（DFB）が木曜の昼、セルビア（11月13日）とオランダ（同16日）とのネーションズリーグの代表戦に向けた招集メンバーを正式発表したとき、誰よりも喜んだのはニクラス・フュルクルクかもしれない。2024年夏にウェストハム・ユナイテッドへ移籍した後、長くゴールから遠ざかり、すでに見限られていたヴェルダー・ブレーメンのストライカーだ。代表での立場が時にいかに早く変わるかを、彼ほどよく示す存在はいない。

半年足らず前にはドイツ代表復帰など遠い話で、その結果、アメリカ、カナダ、メキシコでのワールドカップも逃した。それが数カ月後の今、フュルクルクは最も勢いのある選手の一人であり、現在最も好調なドイツ人選手の一人でもある。ヴェーザー川のほとりに戻ってから、33歳のストライカーは公式戦10試合で12ゴールを記録。直近8試合はすべて少なくとも1得点を挙げ、ドルトムント、パーダーボルン、マインツとの試合ではそれぞれ2ゴールを決めた。

それだけに「うれしかった」と、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は記者会見で語った。招集を「決めること」、そして長い苦難を経たベテランに、再び代表の一員としてプレーできると伝えることができたからだ。クロップ監督は、フュルクルクが「ゴールだけでなく、ブレーメンのプレーに信じられないほど大きな影響を与えている」と強調し、「時には調子がほかのすべてを上回る」と結論づけた。

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ユヴェントスでのニック・ヴォルテマーデの現状は？

クロップ監督が言う「ほかのすべて」には、ニック・ヴォルテマーデも含まれていたかもしれない。イタリア最多優勝を誇るユヴェントスのストライカーは、いまだ高い期待に応えられていない。ある意味、絶好調のフュルクルクとは正反対だ。

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もっとも、数字だけを見れば、24歳のヴォルテマーデの状況は、2025年6月のドイツ代表デビュー以来初めて招集を見送られたことから受ける印象ほど悪くない。ユヴェントス加入後はほぼ定期的に出場機会を得ており、とりわけヨーロッパリーグでは、その実力を何度も証明してきた。セリエAでは8試合に出場してゴールも直接的な得点関与もない一方、欧州の舞台では4試合で3ゴール（うちPKが2本）と3アシストを記録している。

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直近でも木曜夜、敵地アルクマールでの2-1の勝利でまずまずのプレーを見せ、ランダル・コロ・ムアニの2点目をアシストして自身の価値を示した。これでヴォルテマーデは、ユヴェントスで出場した欧州カップ戦のすべての試合で、少なくとも1得点に直接関与したことになる。

つまり、ヴォルテマーデの問題、そしておそらくドイツ代表に招集されなかった一因は、ユヴェントスでのプレーがスポーツ面でまったくうまくいっていないことではない。数字がそれを明確に否定している。はるかに深刻なのは、元ブンデスリーガのストライカーが昨夏に下した決断そのものだ。そもそもトリノのクラブに加入したことである。

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なぜニック・ヴォルテマーデはユヴェントスへ移籍したのか？

もちろん、2025年にシュトゥットガルトへ7500万ユーロを支払ったと報じられた、もともとの所属クラブであるニューカッスル・ユナイテッドに残っても、競争を勝ち抜き、継続的に出場時間を得るのは決して容易ではなかったはずだ。評価は公平でなければならない。夏に退任したエディ・ハウ監督の下で、ヴォルテマーデはしばしば試合終盤の数分間に起用される途中出場要員にすぎず、その短い時間で存在感を示せたこともまれだった。

だが前述の通り、ハウはすでにチームを去った。代わって、かつてRBライプツィヒでユースチームを指導したマティアス・ヤイスレがニューカッスルの指揮を執り、就任早々にヴォルテマーデへ新たなスタートを約束した。好んで用いるプレス強度の高い戦い方を考えれば、ヴォルテマーデは当初、序列で後れを取る可能性もあったが、本人は再び1シーズンを控えとして過ごすリスクを負いたくなかったのだろう。イタリアへと向かった。

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ニック・ヴォルテマーデはドイツ代表に戻れるか？

クロップ監督によれば、これは「基本的には非常に賢い移籍」だった。ニューカッスルでの極めて厳しい時期を経た24歳のヴォルテマーデに、ユヴェントスはまったく新しい環境を提供できたからだ。「異なるリーグ、より良い天候」に加え、ルチアーノ・スパレッティ監督の戦術構想がヴォルテマーデにより合っている可能性もあり、以前の力を取り戻す助けになるかもしれない。かつて国内で優勝を重ねたイタリアの名門は、今や不振にあえぎ、キャリアの岐路に立つ選手にとって良い環境とは長らく言えず、競技面でも存在感を失いつつある。それは「もちろんニックのせいではない。少しもそうではない」とクロップ監督は強調した。

だが、まさにそこに大きな問題がある。ユヴェントスは何年も前からあまりに多くの問題を抱えており、代表入りをアピールするために毎週最高のパフォーマンスを発揮するのは、ほぼ不可能だ。統一感を欠く編成のチームと深刻な財政問題が、長年にわたる競技面での衰退を招いている。クラブは最近、2025-26会計年度を6600万ユーロの赤字で終えたと発表した。セリエAでは、インテル、ミラン、ナポリといった他クラブがすでに優勝を争うようになり、ユヴェントスは過去4年間で2度、チャンピオンズリーグの出場権を逃している。

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さらに、イタリアにはもともと非常に批判的な報道環境もあり、ヴォルテマーデはすでに何度もそれを経験している。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』や『トゥットスポルト』といった大手紙は、ドイツ人ストライカーのプレーを絶えず酷評し、その評価が魔女狩りさながらになることもある。例えば1週間半前、ジェノアに0-2で敗れた試合だ。ヴォルテマーデは0-2のハーフタイムにフェデリコ・ガッティに代わって出場したにもかかわらず、試合後には敗戦の主な責任者であるかのように非難された。しかも、直近ではユヴェントスの月間最優秀選手に選ばれていた。

とはいえ、クロップ監督はこの特殊な状況を理解しているようだ。「正直に言えば、ニックは今、ユヴェントスでむしろ良い時期を過ごしている。いろいろなものを取り戻しつつある。移籍後は簡単な時期ではなかった」と代表監督は説明した。ヴォルテマーデは「良い方向に向かっている。ただ、ゴールを奪う絶対的な脅威が少し足りない」。一方、フュルクルクは現在、その得点力を印象的な形で示している。だからこそ、クロップ監督の結論は明快だった。「比較的簡単な決断だった」。フュルクルクを選び、ヴォルテマーデを外したのだ。