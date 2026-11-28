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ブラジル人FWヴィトール・ロッキが、バルセロナでの苦しい時期について口を開いた。指導陣とのコミュニケーション不足がチームへの適応を妨げたという。大きな期待を背負ってカンプ・ノウにやって来た21歳は、定位置をつかめないまま、最終的に母国へ戻った。

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負傷と孤立でつまずいたロッキのカタルーニャでの夢

ロッキは2024年1月、18歳でアトレチコ・パラナエンセからバルセロナに加入した。しかし、カタルーニャでの挑戦はすぐに行き詰まった。16試合で2得点を挙げた後、レアル・ベティスへ期限付き移籍し、2025年2月にはパルメイラスへの完全移籍でブラジルに戻った。

ロッキはASのインタビューで、ブラジルを離れる前に負った脛腓靱帯結合の負傷について、手術を受けなかったことが加入当初から影響したと明かした。強い痛みを抱えてスペインに到着し、当初は万全の状態でプレーするよりも、理学療法を受けることに多くの時間を費やした。

痛みを抱えてのプレー、指導陣との乏しい対話を語る

ロッキは、治療を終えていない負傷を抱えたままカンプ・ノウにやって来たことで、夢だった移籍が困難なものになったと説明した。

「18歳でバルセロナに行った。世界最大級のクラブの一つでプレーするという夢がかなったんだ」とロッキは語った。「少し難しかった。脛腓靱帯結合を負傷したまま行った。アトレチコ・パラナエンセで手術を受けるべきだったけど、受けなかった。到着した時は痛みが強かった。本当にかなり痛かったんだ」

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「その間は、できるだけ良い状態にしようと理学療法を受けていたけど、結局うまくいかなかった。サッカーで最高のパフォーマンスを発揮できなかったし、それも過程の一部だったと思う。神がすべてを計画していることは分かっている。あそこでは、ただうまくいかなかった。その後ベティスに行ったけど、そこでも力を発揮できなかった。でも今はパルメイラスで調子がいいし、居場所を見つけたと感じている。周りの人たちがたくさん助けてくれて、神に感謝している。幸せだよ」

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欧州で南米の若手選手に向けられる性急な期待

ロッキは、新しい言語に適応しようとする若手選手に対する忍耐や、指導陣とのコミュニケーションの不足も批判した。

「僕たち若手選手が来たら、すぐに100％の状態でプレーし、全力を尽くして最高のサッカーを見せなければならないと人々は思っている。でも、そういうものじゃない。忍耐が必要なんだ」と続けた。「時には、適応に必要な時間をもらえない。僕たちはとても若いし、新しい言語を話すのは本当に難しい」

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「時には監督のサポートが大切だけど、バルセロナに行った時、僕にはそれがなかった。彼らはほとんど僕に話しかけてくれなかったんだ。だから、そのことも考えてほしい。多くの人はそう見てくれず、最初の瞬間から準備ができていなければならないと思っている」

ロッキの苦闘は、若くしてラ・リーガに渡る南米出身選手が直面する、より広い課題を映している。フランコ・マスタントゥオーノとエンドリッキも、継続的な出場機会を得るために苦戦している。

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ピッチを離れては、バルセロナの先輩選手2人が孤立に対処するロッキを助けた。「ハフィーニャとはよく一緒に過ごした。ものすごく助けてくれたよ。素晴らしい人で、その過程を通じて大きな力になってくれた」とロッキは付け加えた。「今はリヴァプールにいるロナルド・アラウホも、僕をたくさん助けてくれた一人だ。彼のことをとても慕っている」

パルメイラスで再出発、コパ・リベルタドーレス決勝へ

欧州での日々は期待どおりにはいかなかったが、ロッキはその結果を受け入れ、ブラジルで勢いを取り戻すことに集中している。「もちろん、今でも少し後悔はある。でもサッカーでは、そこにとらわれるべきじゃないと思う」と認めた。「もう受け入れたことだし、今はここパルメイラスで幸せだ。それが一番大切なこと。今は新しい章を描く時なんだ」

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ロッキとパルメイラスは、土曜夜にエストゥディアンテスと対戦する コパ・リベルタドーレス決勝 に目を向けている。昨季はライバルのフラメンゴに次ぐ準優勝に終わったパルメイラス。2年連続の決勝では、さらに一歩先へ進むことを目指す。