2026年夏のレアル・マドリーのここまでの移籍収入を表面的に見れば、わずか750万ユーロにすぎない。フラン・ガルシアは400万ユーロでセビージャのレアル・ベティスへ移籍。さらに、前季はすでにヘタフェCFへレンタルされていたマリオ・マルティンも、同じラ・リーガのライバルクラブに350万ユーロで完全移籍した。ひとまずはそれだけだ。

だが、よく見るとこう分かる。実際のところ、レアルは今夏ここまでの移籍市場を選手売却だけで完全に自前で賄っているのだ。ベルナルド・シウバとイブラヒマ・コナテは移籍金なしで加入し、デンゼル・ダンフリースには2000万ユーロがインテルへ支払われた。さらにマルク・ククレジャも、5500万ユーロでチェルシーから引き抜いた。加えて、新監督ジョゼ・モウリーニョをベンフィカとの契約期間中に引き抜くために必要だった1500万ユーロも含めれば、白い巨人はここまでで9000万ユーロを投じている。

それでも、現時点では大幅な移籍黒字となっている。その理由は、才能ある選手を手放す際にレアルがここ数年一貫して用いてきた巧妙な一手にある。直近でレンタルされていたマリオ・マルティンの350万ユーロも含めると、昨季はそもそもトップチームの陣容に入っていなかった選手たちによって、11000万ユーロ超がクラブの金庫に流れ込んだ。戦力流出は実質ゼロ。それでいて高額かつ極めて重要な収入を得ていたのだが、それは一見しただけではほとんど気づかれなかった。

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なぜそれが可能なのか。その魔法の言葉は「再売却条項」だ。より正確に言えば、実に50％という破格の再売却条項である。最も象徴的な例は、できたての世界王者だ。ビクトル・ムニョスは7月19日以降、そう名乗るにふさわしい存在となった。もっとも、2026年ワールドカップではスペイン代表として1分もプレーしていないが。

23歳のムニョスはバルセロナ出身で、かつてはレアル最大のライバルであるバルサの下部組織でふるい落とされた経歴を持つ。18歳で、よりによってマドリーへ移った。トップチームでのブレークが手の届かないものに思われたため、レアルは2025年にムニョスをCAオサスナへ移籍させた。 そこでこの攻撃的な選手は飛躍し、スペイン代表にまで上り詰め、リヴァプールFCは彼に4000万ユーロを支払う価値を見いだした。ここで再売却条項が生きる。その半額がレアルの取り分となり、2000万ユーロを素早く手にした。ブランコスにとってさらに良かったのは、レアルが昨年オサスナからムニョスの移籍金2500万ユーロをすでに受け取っていたことだ。つまり、トップチームでわずか4試合しか出場していない選手から、合計4500万ユーロを手にしたことになる。

マリオ・ヒラのミラン移籍でレアル・マドリーに1500万ユーロ

一方、マリオ・ヒラのケースでも1500万ユーロがいわば労せずしてクラブの金庫に入った。センターバックのヒラはムニョスと同じくバルセロナ出身で、レアルは18歳の時にエスパニョールから下部組織へ迎え入れた。その後、トップチームでの出場は短い2試合にとどまったが、カスティージャで力を示したこのDFは、他クラブでより大きな役割を担うに値することを証明した。ラツィオが2022年にイタリアへ連れて行き、そして最近、ヒラは移籍金3000万ユーロでACミランへ移った。その50％超をレアルは受け取ることができた。

その一方で、ボーンマスからは合計2175万ユーロが人知れずベルナベウへ流れ込んだ。そのうち925万ユーロを古巣にもたらしたのがアレックス・ヒメネスだ。サイドの選手であるヒメネスは長くレアルの下部組織で育成され、U-19世代の選手だった2023年にまずレンタルでACミランへ移籍。1年後にはサン・シーロへの完全移籍が実現した。白い巨人のトップチームでは1試合も出場しなかったヒメネスだが、ミランからボーンマスへの移籍によって、レアルはこの生え抜きからかなりの金額を得た。21歳の彼はすでに昨季、ミランからイングランドへレンタルされており、ボーンマスは今回、1850万ユーロの買い取りオプションを行使。そしてその後まもなく、ヒメネスをACフィオレンティーナへレンタルした。

実際に来季ボーンマスでプレーするのはアルバロ・ロドリゲスだ。このセンターフォワードをレアルはかつてU-17世代でジローナから獲得。ヒメネスとは違い、ロドリゲスは少なくともトップチームで何度か出番を得た。レアルのトップチームでは10試合に出場し、しかも特別な一戦もあった。2023年2月、アトレティコとのダービーで終盤15分から途中出場すると、カルロ・アンチェロッティ率いる当時のチームを、1-1の同点ゴールで宿敵相手の敗戦から救ったのだ。アシストしたのは、ほかでもないルカ・モドリッチだった。

レアル・マドリー、最大の収入源はニコ・パス

とりわけロドリゲスは、カスティージャでの活躍によって他の名門クラブの関心を集めるようになり、ヘタフェへのレンタルを経て、2025年にエルチェCFがこのFWに1450万ユーロを支払った。そこから1年後、ラ・リーガでの好シーズンを経たロドリゲスの価値は、ボーンマスにとって2500万ユーロとなった。つまり、レアルには1250万ユーロが入る。

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ただし、11000万ユーロ超に上る“ほとんど気づかれなかった”移籍収入の中で最大の塊を生んだのは、スペイン王者ではなく準優勝チームであるレアルが持っていた別の再売却条項だ。 ニコ・パスは自前の下部組織が生んだ最大級の才能のひとりだが、レアルは2024年にコモへ放出していた。そこでこの攻撃的MFは見事な成長を遂げたが、彼の近い将来はマドリーではなく、引き続きコモにある。レアルは900万ユーロの買い戻し条項を行使したものの、イタリアのクラブはおよそ6000万ユーロでパスを引き留めた。差し引きすると、レアルには5100万ユーロが入る計算だ。しかもクラブは2027年に向けて再び買い戻しオプションも確保している。

この実入りの大きい再売却条項モデルに関して言えば、今夏のレアルはまだ打ち止めではないかもしれない。セルヒオ・アリバスによって、白い巨人は近いうちに、直近ではすでに陣容から外れていたもう1人の選手でも利益を得る可能性がある。レアル育ちのこの攻撃的MFは、スペイン2部のUDアルメリアで47試合33得点関与という圧巻のシーズンを送り、より大きなクラブの関心を集めている。中でもベンフィカがアリバスに最も熱心だとみられ、移籍金は1200万ユーロが取り沙汰されている。そのうち600万ユーロが、そのままマドリーに入ることになる。