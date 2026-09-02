イーサン・ヌワネリは、これほど土壇場で、ニコ・コバチの立場がどれだけ安泰なのかを改めて確認したのだろうか。可能性は否定できない。というのも、アーセナルからの新たなレンタル加入となるこの選手は、直近で監督交代に関して非常に苦い経験をしているからだ。19歳の攻撃的選手は、アーセナルから買い取りオプションなしの1シーズンのレンタルでボルシア・ドルトムントへ移るが、そこで一つ確信できることがある。コバチはBVBに残り、しかも年内にも契約を前倒しで延長する見込みだ。

ボルシアはこれにより、期限ぎりぎりで新戦力ジャンニアス・コンスタンテリアスの重い膝の負傷に対応した。そして、その対応は適切だ。ヌワネリはイングランド有数の将来有望なタレントであり、大きなポテンシャルを備えている。さらにBVBは1年間のレンタルによって、数カ月の離脱を強いられるこのギリシャ人の復帰も妨げることがない。

前季後半の半年間、イングランドのU16からU21まででプレーし、58試合の代表戦で27ゴールを挙げているヌワネリは、オリンピック・マルセイユで過ごしていた。それまでガナーズでの公式戦出場は12試合のみで、そのうち先発は3分の1だった。

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なぜアーセナルはイーサン・ヌワネリをオリンピック・マルセイユへレンタルしたのか？

それは、アーセナルが2025年夏からこの若手をより中央、いわばトップ下のような役割で起用していたことも理由の一つだった。だが、そのポジションではマルティン・ウーデゴール、そして高額で獲得されたエベレチ・エゼとの争いがあまりにも激しかった。

アーセナルがヌワネリをOMへ送り出す決断をしたのは、そこにロベルト・デ・ゼルビという「若い才能を育てる信じられないほどの存在で、本当に勇敢な監督」がいたからだと、指揮官ミケル・アルテタは語っている。「彼のプレースタイルや、我々がイーサンに望んでいる資質に合っていると思う。彼をあそこへ投げ込まなければならない。ライオンの巣穴へ、信じられないようなフットボール文化や雰囲気、そして素晴らしいクラブの中へ。それが彼をより良くしてくれるはずだ。彼にとって素晴らしい経験になるだろう」

このスペイン人の見立ては外れ、このレンタルはヌワネリにとって惨憺たるものとなった。もともと無限の熱狂と激しい混乱の間を揺れ動くのが常のマルセイユでは、またしても後者が現実になった。長いごたごたの末、デ・ゼルビは2月に辞任。ヌワネリ加入から20日後のことだった。

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イーサン・ヌワネリへの批判「ほかの選手たちの方がはるかに多くを示していた」

それまでにヌワネリは、このイタリア人指揮官の下ですでに4試合に出場しており、すべて先発だった。さらに良かったのは、デビュー戦でわずか13分で首位ランス相手の3-1の試合で2-0となるゴールを決めたことだ。「イーサンはトッププレーヤーになる。私はそう確信している」と、デ・ゼルビは退任の直前にも語っていた。

だが、その後のヌワネリは失速した。デ・ゼルビの下で215分プレーした後、新監督アビブ・ベイェの下では残り期間で7試合197分しか与えられなかった。48歳の指揮官は一時、ヌワネリの取り組み不足を公の場で批判し、こう述べている。「彼は良い選手だ。だが日々の取り組みでもっと多くを我々に示さなければならない。ほかの選手たちの方がはるかに多くを示していた。まずはリーグ・アンの強度に慣れ、この非常に、非常に高いレベルのクラブに来たのだと自覚しなければならない」

長い負傷者リストがあったにもかかわらず、ベイェはこのレンタル加入選手を一度も先発させなかった。ある意味では、それによってクラブ自身を傷つけることにもなった。というのも、L'Equipe によれば、ヌワネリの契約には、出場時間が長くなるほどマルセイユがアーセナルに支払うレンタル料が少なくなる条項が含まれていたという。同紙はまた、控え扱いが続く中で、ヌワネリには「無関心さが持続している印象」があったとも記している。

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イーサン・ヌワネリはプレミアリーグ史上最年少出場選手

ただ、南フランスでの失望に終わった滞在は、それでもアルテタの目にはヌワネリを成長させたものとして映っている。指揮官は復帰後、何度もヌワネリを称賛する言葉を送ってきた。7月にはこう語っている。「若い選手がこれほど短期間でどれだけ成長できるのか、また海外での困難で挑戦的な経験から何を持ち帰れるのかという点で、彼は間違いなく目を開かせてくれる存在だ。彼はそれを見事にやってのけた。まるでまったく別人のように見える」

そしてアルテタは、最終的にプレシーズン5試合すべてでヌワネリを起用。本人はその中で2得点を挙げた。そのうちの1点はBVB戦の2-3で決めたものだった。この長年のガナーズ指揮官が彼を高く評価していることは、かなり早い段階から示されていた。2022年9月、ナイジェリア人の両親を持つロンドン生まれのヌワネリをプレミアリーグで初起用したのだ。ヌワネリはそのため、15歳181日でイングランド1部史上最年少出場選手であり続けている。アーセナルではこれによってセスク・ファブレガスを上回った。

8歳でアーセナルに加わり、14歳ですでにU18でプレーしていたヌワネリが、トップチームで最も良い時期を過ごしたのは2024/25シーズンだった。特に3カ月以上負傷離脱したブカヨ・サカの代役として良いパフォーマンスを見せ、公式戦37試合で9ゴール2アシストを記録した。サカといえば、2025年2月のレスター戦で2-0の勝利を収めた試合において、ヌワネリは記録が残る2003/04シーズン以降、プレミアリーグの1試合で5回以上のドリブル成功を記録し、なおかつアシストもマークした最年少選手となり、この記録をサカから奪っている。

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BVBレンタル加入のイーサン・ヌワネリ、その長所と短所とは

もっと高みへとは、その後ならなかった。つい最近までアルテタ自身も、ヌワネリの近い将来が本当にアーセナルにあるのか確信していなかった。「私は彼にクラブに残ってほしい。だが中長期的に見て選手にとって何がベストなのか？ イーサンはプレーしなければならない。もしここに残るなら、我々がその出場時間を保証できる場合に限る。そうでなければ、誰にとっても良くない」と語っている。

監督交代がなく、さらにコンスタンテリアスが負傷しているドルトムントでは、ヌワネリに多くの出場機会が巡ってくる可能性がある。ヌワネリは、供給役のコンスタンティノス・カレツァスよりもコンスタンテリアスに近いタイプだ。ドリブルと正確なシュートは、彼の最大の武器の一つである。

選手タイプとしてのヌワネリはハイブリッドだ。左利きの攻撃的オールラウンダーであり、トップ下、右ハーフスペース、そしてカットインするウイングの間に位置する。優れたスペース感覚を持ち、プレッシャー下でもかなりプレス耐性を発揮する。細かなボールタッチ、素早い方向転換、巧みなフェイントによって、狭い局面を打開することができる。古典的にタッチライン際に張るタイプではなく、機動力を生かしてハーフスペースから内側へ入っていく。

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コンスタンテリアスのショック後、イーサン・ヌワネリはBVBに何をもたらせるのか？

戦術面では、次にどこに空いたスペースが生まれるのか、そしてそこをどうダイナミックに使うのかという感覚がヌワネリの特長だ。柔軟なポジショニングによって、攻撃面でつかみどころのない存在になっている。右サイドから内側へ絞って攻撃を始める、あるいは自ら得点の脅威になる形を好む。ハーフスペースからのチャンスメークと自らのフィニッシュのバランスも優れている。

一方で、やや不得手な足の使い方にはまだ改善の余地がある。ドリブルやパスで右足を少し軽視しがちで、十分な頻度で使っていない傾向がある。加えてアーセナルでは、試合の中でプレーへの関与があまり強くない時間帯が長く続くことも繰り返しあった。

「守備第一」という前提を持つコバチのフットボールは、アルテタ体制のアーセナルのアプローチと共通点がある。したがってドルトムントへのステップは、ヌワネリにとって単に出場時間が増えるだけでなく、ピッチ上でも守備面でも、より大きな責任を意味する。また、ブンデスリーガでのスペースやカウンターの機会は、マルセイユ以上のインパクトを残すうえで彼に合っているはずだ。

理論上、ヌワネリはコンスタンテリアスのショック後にボルシアに欠けているもの、すなわちダイナミズム、予測不能性、奥行き、そしてリスクを取る勇気をもたらすための資質をすべて備えている。ただし、そのためには素早く自分のリズムをつかまなければならない。マルセイユでは授業料を払った。今度はドルトムントが、ヌワネリにとって成熟を問われる試験の場となるはずだ。その条件は整っている。彼を起用する監督、そして彼の長所を引き出すシステムがある。

イーサン・ヌワネリ：プロでのキャリア一覧