イーサン・ヌワネリは、これほど土壇場でニコ・コバチの立場がどれだけ安泰なのかをあらためて調べたのだろうか。あり得ない話ではない。というのも、アーセナルFCからの新たなレンタル加入選手は、最近になって監督交代で非常に悪い経験をしていたからだ。アーセナルFCから買い取りオプションなしの1シーズン期限付き移籍で加わる19歳の攻撃的選手は、ボルシア・ドルトムントでは確信できる。コバチはBVBに残り、しかも年内にも契約を前倒しで延長する見通しだ。

ボルシアはこれにより、新戦力ヤニアス・コンスタンテリアスの重い膝の負傷に対して土壇場で対応したことになる。そして、その対応は適切だ。ヌワネリはイングランド屈指の有望株の一人であり、大きなポテンシャルを備えている。さらにBVBは1年間のレンタルによって、長期離脱となるギリシャ人選手の復帰を妨げることもない。

前季の後半戦、イングランドのU16からU21まででプレーし、58試合の代表戦で27ゴールを挙げていたヌワネリは、オリンピック・マルセイユで過ごしていた。それまで、ガナーズでの公式戦出場は12試合のみで、そのうち先発は3分の1だった。

Getty Images

アーセナルFCはなぜイーサン・ヌワネリをオリンピック・マルセイユへレンタルしたのか？

それは、アーセナルが2025年夏からこの若手をより中央で、いわばトップ下のような役割で起用していたことにも理由があった。だが、そのポジションではマルティン・ウーデゴール、そして高額で獲得されたエベレチ・エゼとの競争があまりにも厳しかった。

アーセナルがヌワネリをOMへ送り出すことを決めたのは、そこにロベルト・デ・ゼルビという「若い才能を育てる信じられないほどの支援者であり、本当に勇敢な監督」がいたからだと、指揮官ミケル・アルテタは語っていた。「それはイーサンに望んでいるプレースタイルや資質に合っていると思う。彼をそこへ放り込まなければならない。ライオンの巣へ、信じられないようなサッカー文化と雰囲気、そして素晴らしいクラブの中へ。そうすることで彼はより良くなるだろう。彼にとって素晴らしい経験になるはずだ」

このスペイン人指揮官の見立ては外れ、このレンタルはヌワネリにとって失敗に終わった。伝統的に際限のない熱狂と激しい混乱の間を揺れ動くマルセイユでは、またしても後者が起きた。長い対立の末、デ・ゼルビは2月に辞任。ヌワネリ加入から20日後のことだった。

IMAGO

イーサン・ヌワネリへの批判：「ほかの選手たちはもっと多くを示した」

それまでにヌワネリはこのイタリア人監督の下で4試合に出場し、すべて先発していた。さらに良かったのは、デビュー戦でわずか13分後に首位ランス戦（3-1）で2点目を決めたことだ。「イーサンはトッププレーヤーになる。私は確信している」と、デ・ゼルビは退任直前にも語っていた。

だが、その後ヌワネリの状況は悪化した。デ・ゼルビの下で215分間プレーしたあと、新監督アビブ・ベイェの下では残り期間にわずか197分しか与えられず、それも7試合での数字だった。48歳の指揮官は一時、ヌワネリの献身性不足を公然と批判し、こう語った。「彼は良い選手だ。だが、日々の取り組みでもっと多くをわれわれに示さなければならない。ほかの選手たちはもっと多くを示した。まずはリーグ・アンの強度に慣れ、この非常に、非常に高いレベルのクラブに来たことを自覚しなければならない」

長い負傷者リストがあったにもかかわらず、ベイェはこのレンタル加入選手を一度も先発させなかった。ある意味では、それはクラブ自身を害するものでもあった。というのも、L'Equipe によれば、ヌワネリの契約には、出場時間が長いほどマルセイユがアーセナルに支払うレンタル料が少なくなる条項が含まれていたからだ。同紙は、彼の控え生活を踏まえて、ヌワネリには「無関心さが続いている印象」があるとも報じている。

Getty Images

イーサン・ヌワネリはプレミアリーグ史上最年少出場選手

だが、南フランスでの失望に終わった滞在も、アルテタの目にはヌワネリを成長させたものとして映っている。復帰後、指揮官は何度もヌワネリを称賛する言葉を口にした。7月にはこう話している。「若い選手がこれほど短い時間でどれだけ成長できるか、そして海外での困難で挑戦的な経験から何を持ち帰れるのかということに、間違いなく目を開かされる。彼はそれを見事にやってのけた。まるでまったく別人のようだ」

最終的にアルテタはプレシーズン5試合すべてでヌワネリを起用し、彼はその中で2ゴールを記録した。 そのうちの1つはBVB戦での2-3の試合で決めたものだ。長年ガナーズを率いるこの指揮官が彼を高く評価していることは、早い段階から示されていた。2022年9月、ナイジェリア人の両親を持つロンドン生まれのヌワネリをプレミアリーグで初起用したのだ。これにより、ヌワネリは15歳181日でイングランド1部史上最年少出場選手となり、その記録は現在も続いている。アーセナルではこれによりセスク・ファブレガスを上回った。

8歳でアーセナルに加入し、14歳ですでにU18でプレーしていたヌワネリが、トップチームで最高の時期を過ごしたのは2024/25シーズンだった。特に3カ月以上負傷離脱したブカヨ・サカの代役として好パフォーマンスを見せ、公式戦37試合で9ゴール2アシストを記録した。サカといえば、ヌワネリは2025年2月のレスター戦での2-0勝利で、記録が残る2003/04シーズン以降、プレミアリーグの1試合で5回以上のドリブルを成功させ、なおかつ1アシストを記録した最年少選手となり、この記録をサカから奪った。

Getty Images

BVBレンタル加入のイーサン・ヌワネリ、その長所と短所とは

しかし、その後ヌワネリがさらに上の段階へ進むことはなかった。つい最近までアルテタも、ヌワネリの近い将来が本当にアーセナルにあるのか確信していなかった。「私は彼にクラブに残ってほしい。だが、中長期的に選手本人にとって何が最善なのか。イーサンはプレーしなければならない。彼がここに残るのは、我々がその出場時間を保証できる場合に限られる。そうでなければ、誰にとっても良いことではない」と語っている。

監督交代がなく、コンスタンテリアスが負傷していることで、ヌワネリにはドルトムントで豊富な出場機会が見込まれる。ヌワネリは、供給役のコンスタンティノス・カレツァスよりもコンスタンテリアスに近いタイプだ。ドリブルと正確なシュートは、彼の最大の武器に数えられる。

選手タイプとしてのヌワネリはハイブリッドだ。左利きの攻撃的万能型で、トップ下、右ハーフスペース、そしてインサイドに入るウイングの役割の間に位置する。優れたスペース感覚を持ち、プレッシャー下でもかなりプレス耐性を見せる。細かなボールタッチ、素早い方向転換、巧みなフェイントによって、狭い局面を打開できる。その際、古典的にタッチライン際へ張るのではなく、機動力を生かしてハーフスペースから内側へ入り込む。

Getty Images

コンスタンテリアスの衝撃後、イーサン・ヌワネリはBVBに何をもたらせるのか？

戦術面では、次にどこで空いたスペースが生まれるか、そしてそこをどうダイナミックに使うかを感じ取るセンスがヌワネリの特長だ。柔軟なポジショニングによって、攻撃ではつかまえにくい存在となる。右サイドから内側へ切れ込み、攻撃の起点になる、あるいは自ら得点の脅威を生み出す形を好む。ハーフスペースからのチャンスメークと自らのフィニッシュのバランスも優れている。

一方で、やや不得手な足の使い方にはまだ改善の余地がある。ドリブルやパスで右足をやや軽視しがちで、十分な頻度で使えていない。加えてアーセナルでは、試合の中で流れにあまり関与できない時間帯が長く続くこともたびたびあった。

コバチのサッカーは「守備第一」という前提のもと、アルテタ率いるアーセナルのアプローチと共通点を持つ。したがってドルトムントへの移籍は、ヌワネリにとって単に出場時間の増加を意味するだけでなく、ピッチ上と守備面での責任増大も意味する。それに加えて、ブンデスリーガにおけるスペースやカウンターの機会は、マルセイユ以上の印象を残すうえで彼に合っているはずだ。

理論上、ヌワネリはコンスタンテリアスの衝撃後にボルシアに欠けているもの、すなわちダイナミズム、予測不能性、深さ、リスクを恐れない姿勢をもたらすためのあらゆる資質を備えている。ただし、そのためには素早く自分のリズムを見つけなければならない。マルセイユでは授業料を払ったヌワネリにとって、今度はドルトムントが成熟度を試される場となる。その条件は整っている。彼を信頼する監督、そしてその長所を引き出すシステムがある。

イーサン・ヌワネリ：プロとしてのキャリア一覧