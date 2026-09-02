イーサン・ヌワネリは、ニコ・コバチの立場がどれほど安泰なのかを、これほど直前になって改めて確認したのだろうか。十分あり得る話だ。というのも、アーセナルからの新たなレンタル加入選手は、直近で監督交代に関して非常に悪い経験をしているからだ。アーセナルから買い取りオプションなしの1年レンタルで加入する19歳の攻撃的選手は、ボルシア・ドルトムントでは安心できる。コバチはBVBに残留し、しかも今年中にも契約を前倒しで延長するとみられている。

ボルシアはこれにより、土壇場で新戦力ジャンニス・コンスタンテリアスの重い膝の負傷に対応した。そして、その対応は適切だ。ヌワネリはイングランドでも屈指の将来有望なタレントの1人であり、大きなポテンシャルを持つ。加えて、1年間のレンタルであれば、BVBは長期離脱しているギリシャ人選手の復帰も妨げない。

イングランドのU16からU21まででプレーし、58試合の代表戦で27得点を挙げたヌワネリは、昨季後半をオリンピック・マルセイユで過ごしていた。それまでガナーズでは公式戦12試合に出場したのみで、そのうち先発は3分の1だった。

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なぜアーセナルはイーサン・ヌワネリをオリンピック・マルセイユへレンタルしたのか？

それは、アーセナルが2025年夏からこの若手をより中央で、いわばトップ下のような形で起用していたことにも理由がある。だが、そこではマルティン・ウーデゴール、さらに高額で獲得されたエベレチ・エゼとの争いがあまりにも激しかった。

アーセナルがヌワネリをOMへ送り出す決断を下したのは、そこにロベルト・デ・ゼルビという「若い才能の信じられないほどの育成者であり、本当に勇敢な監督」がいたからだと、指揮官ミケル・アルテタは語っていた。「それは、我々がイーサンに望むプレースタイルや資質に合っていると思う。彼をそこへ放り込まなければならない。獅子の穴へ、信じられないようなフットボール文化、雰囲気、そして偉大なクラブの中へ。そうすることで彼は良くなる。彼にとって素晴らしい経験になるだろう」

スペイン人指揮官の見立ては外れ、このレンタルはヌワネリにとって惨憺たるものとなった。もともと伝統的に、際限のない熱狂と激しい混乱の間を揺れ動くマルセイユでは、またしても後者が起きた。長い内部対立の末、デ・ゼルビは2月に辞任。ヌワネリの到着から20日後のことだった。

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イーサン・ヌワネリに批判「他の選手たちはもっと多くを示した」

それまでに、ヌワネリはすでにこのイタリア人監督の下で4試合に出場し、すべてで先発していた。さらに良かったのは、デビュー戦でわずか13分で首位ランス戦（3-1）の2点目を決めたことだ。「イーサンはトッププレーヤーになる。私は確信している」と、デ・ゼルビは退任直前にも語っていた。

だが、その後のヌワネリは失速した。デ・ゼルビの下で215分間プレーした一方で、新監督アビブ・ベイェの下では残りの期間でわずか197分、7試合の出場にとどまった。48歳の指揮官は一時、ヌワネリの献身性不足を公然と批判し、こう語った。「彼は良い選手だが、日々の取り組みでもっと多くを我々に示さなければならない。他の選手たちはもっと多くを示した。彼はまずリーグ・アンの強度に慣れ、自分が非常に、非常に高いレベルのクラブに来たのだと自覚しなければならない」

長い負傷者リストがあったにもかかわらず、ベイェはこのレンタル加入選手を一度も先発で起用しなかった。これはある意味でクラブ自身に不利益だった。というのも、L'Equipe によれば、ヌワネリの契約には、彼の出場時間が長いほどマルセイユがアーセナルに支払うレンタル料が少なくなる条項が含まれていたからだ。同紙はまた、彼の控え生活を受けて、ヌワネリには「無関心が続いている印象」があるとも記していた。

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イーサン・ヌワネリはプレミアリーグ史上最年少出場選手

南フランスでの期待外れの滞在にもかかわらず、アルテタの目にはヌワネリはなお成長したように映っている。復帰後、指揮官は何度もヌワネリを称賛する言葉を口にした。7月にはこう語っている。「若い選手がこれほど短い時間でどのように成長できるのか、そして海外での困難で挑戦的な経験から何を持ち帰ることができるのかを、彼は間違いなく気づかせてくれる。彼はそれを見事にやってのけた。まるでまったく別人のようだ」

その後、アルテタはプレシーズンの5試合すべてでヌワネリを起用し、ヌワネリは2得点を記録した。そのうちの1つはBVB戦での2-3の試合で決めたものだった。このガナーズの長期政権監督が彼を高く評価していることは、早い段階から示されていた。2022年9月、ナイジェリア人の両親を持つロンドン生まれのヌワネリを、初めてプレミアリーグで起用したのだ。これにより、ヌワネリは15歳181日で、イングランド1部で出場した史上最年少選手であり続けている。アーセナルではこの記録によってセスク・ファブレガスを上回った。

8歳でアーセナルに加わり、14歳ですでにU18でプレーしていたヌワネリにとって、トップチームで最も良かった時期は2024-25シーズンだった。特に3カ月以上負傷離脱したブカヨ・サカの代役として好パフォーマンスを見せ、公式戦37試合で9得点2アシストを記録した。サカといえば、2025年2月のレスター戦での2-0勝利では、ヌワネリは記録が残る2003-04シーズン以降、プレミアリーグの1試合で5回以上のドリブルを成功させ、さらにアシストも記録した最年少選手となり、その記録をサカから奪った。

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BVBレンタル加入のイーサン・ヌワネリ、その強みと弱みとは

しかし、その後ヌワネリがさらに上へ進むことはなかった。つい最近も、アルテタはヌワネリの近い将来が本当にアーセナルにあるのか確信していなかった。「私は彼にクラブに残ってほしい。だが、中長期的に見て選手にとって何が最善なのか？ イーサンはプレーしなければならない。もし彼がここに残るなら、それは我々がその出場時間を保証できる場合に限る。そうでなければ、誰にとっても良くない」と語っている。

ドルトムントでは監督交代の心配がなく、さらにコンスタンテリアスも負傷しているため、ヌワネリには多くの出場機会が見込まれる。ヌワネリは、チャンスメーカーのコンスタンティノス・カレツァスよりもコンスタンテリアスに近いタイプだ。ドリブルと正確なシュートは、彼の最大の武器に数えられる。

選手タイプとしてのヌワネリはハイブリッドだ。左利きの攻撃的オールラウンダーで、トップ下、右ハーフスペース、そしてインサイドに絞るウイングの役割の間を行き来する。優れた空間認識を持ち、プレッシャー下でもかなりプレス耐性を発揮する。細かいボールタッチ、素早い方向転換、巧みなフェイントによって、狭い局面を打開することができる。古典的にタッチライン際に張るのではなく、その機動力を生かしてハーフスペースから内側へ切れ込む。

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コンスタンテリアスの衝撃離脱後、イーサン・ヌワネリはBVBに何をもたらせるのか？

戦術面では、次にどこで空いたスペースが生まれるか、そしてそこをどうダイナミックに使うかを察知する感覚がヌワネリの特長だ。柔軟なポジショニングによって、攻撃面では捕まえにくい存在となる。主に右サイドから中へ入って攻撃を組み立てるか、自ら得点の脅威を生み出すことを好む。ハーフスペースからのチャンスメークと自らのフィニッシュのバランスも良い。

一方で、やや不得手な足の使い方にはまだ改善の余地がある。ドリブルやパスで右足をやや軽視する傾向があり、十分な頻度で使えていない。また、アーセナルでは試合の中で長い時間、プレーへの関与が薄くなる局面も繰り返しあった。

「守備第一」を前提とするコバチのサッカーは、アルテタの下でのアーセナルのアプローチと共通点がある。したがってドルトムントへの移籍は、ヌワネリにとって単に出場時間が増えるだけでなく、ピッチ上でも守備面でもより大きな責任を意味する。また、ブンデスリーガでのスペースやカウンターの機会は、マルセイユ以上のインパクトを残すうえで彼に合っているはずだ。

理論上、ヌワネリはコンスタンテリアスの衝撃離脱後にボルシアが欠いているもの、すなわちダイナミズム、予測不能性、深さ、リスクを取る勇気をもたらすためのあらゆる資質を備えている。ただし、そのためには素早くリズムをつかまなければならない。マルセイユでは高い授業料を払ったが、今度のドルトムントはヌワネリにとって真価を問われる場となるはずだ。その条件はそろっている。彼を信頼する監督、そして彼の長所を引き出すシステムがある。

イーサン・ヌワネリ：プロとしてのキャリア一覧