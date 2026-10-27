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ポール・スコールズは、マンチェスター・ユナイテッドでマイケル・キャリックの後任を務める現実的な候補は、アントニオ・コンテしかいないと考えている。クラブのレジェンドであるスコールズは、気性の激しいイタリア人指揮官こそ、低迷するチームに変革をもたらし、プレミアリーグの優勝争いに復帰させるのに最適な監督だと主張した。

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オールド・トラッフォードで高まる重圧

シーズン序盤の惨憺たる結果を受け、キャリックのマンチェスター・ユナイテッドでの将来はますます不透明になっている。チームは不振が続き、日曜日にはオールド・トラッフォードでボーンマスに0-3で大敗した。これでユナイテッドはプレミアリーグ直近8試合でわずか1勝となった。

キャリックにとって不運なことに、ピッチ上でのひどいパフォーマンスに加え、クラブ内部でも不満が高まっている。リサンドロ・マルティネスはクラブ首脳陣を公然と批判したと報じられている。一方、主将のブルーノ・フェルナンデスもキャリックとコーチングスタッフを公然と批判しており、ロッカールームの深刻な亀裂が浮き彫りになっている。

スコールズが理想的な後任を指名

クラブが最終的に監督交代を決断するなら、スコールズはコンテが理想的な候補だと考えている。エディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマンを含む候補者リストを示されると、ユナイテッドのレジェンドは希望を明確にした。『The Good, The Bad and The Football podcast』でスコールズは、シーズンを立て直すためには、イタリア人指揮官の招聘はリスクを伴うものの必要だと認めた。

「プレミアリーグで再び競争力のあるチームにしてくれると思える監督を選ばなければならない」とスコールズは説明した。「あの3人の中ならアントニオ・コンテだ。ただし、ものすごく大きな懸念もついてくる」

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「彼は就任を望んでいるような発言をしているし、クラブは3人全員と話をしたはずだ。個人的には、なぜ彼がこの仕事を望むのか理解できない。今のチームは彼にとって十分なレベルではないと思うからだ」

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エメリも候補に挙げるが、最優先はコンテ

スコールズは、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督も解決策になり得ると示唆した。主力選手を移籍でたびたび失いながらも、優れた結果を安定して残し、ヨーロッパリーグを制したスペイン人指揮官を称賛した。ただ、トップレベルでの実績から、ユナイテッドのレジェンドは依然としてコンテの方が優れた選択肢だとみている。

「今、獲得できる監督の中ではコンテが最高だと思う」とスコールズは語った。「最高レベルという話で、あの4人を比べるなら、アントニオ・コンテは他の全員をはるかに上回る。ユヴェントスでの仕事を考えてみてほしい。ナポリに行ってもリーグ優勝を果たした。気性が激しいし、少し常軌を逸しているかもしれない。それは分かっている。でも、ビッグクラブで成功を収めた監督という点では、彼が群を抜いている」

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「短期政権でも構わない。18カ月の在任でリーグ優勝を争えるようにしてくれるなら、それは成功だ。考えれば考えるほど、コンテに来てもらって、厳しく喝を入れてもらう必要があると思う」

チェルシーとの厳しい一戦が待つ

ユナイテッドは、厳しい試合を控え、早急にピッチ上の戦いへ意識を戻さなければならない。土曜日にはプレミアリーグでチェルシーと対戦する。勝利を収められなければ、キャリックへの重圧はさらに強まるだろう。