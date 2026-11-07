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ジェイミー・レドナップ氏は、首位で２位に勝ち点６差をつけたアーセナルが、プレミアリーグ優勝へ独走すると考えている。マンチェスター・シティが３連敗を喫したことで、元MFは王者を脅かす有力なチームが見当たらないとし、今季アーセナルに最も迫るチームとして意外にもブライトンを挙げた。

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レドナップ、アーセナルの独走優勝を予想

アーセナルは土曜日、エミレーツ・スタジアムでマルティン・ウーデゴールのゴールによりハル・シティに1-0で勝利し、プレミアリーグ首位でのリードを6ポイントに広げた。その後、シティはシティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストに1-3で敗れ、リーグ戦3連敗。レドナップには、アーセナルを止められるチームが見当たらない。

「現時点では、アーセナルがこの優勝争いで独走する以外の展開は、正直なところ想像できない」とレドナップは『Sky Sports』に語った。「まだ本当に序盤なのは分かっているが、あらゆる面で他のどのチームよりもはるかに優れていると思う」

レドナップ、対抗馬に意外なブライトンを指名

元リヴァプール、トッテナムのMFは、今やブライトンがアーセナルに挑む可能性の最も高いチームだと考えている。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームは、日曜日にブレントフォードに勝てばシティを抜き、2位に浮上する。

「今日のあの敗戦は痛い。今、アーセナルに対抗できるのは誰かと考えさせられるが、私には見当たらない」とレドナップは語った。「順位表を見れば、現時点でおそらく名前を挙げるとすれば、年初には自分がこんなことを言うとは思ってもみなかったが、ブライトンだ」

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レドナップ、フォレスト戦のシティは守備に隙が多すぎたと指摘

レドナップは、シティがサイドでアントワーヌ・セメニョを欠いていることを認めつつ、より大きな問題は、エンツォ・マレスカ監督率いるチームがフォレスト戦で見せた守備の隙の多さだと感じた。それは、ウィリアム・サリバの復帰を控えるアーセナルの守備とは対照的だという。

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「セメニョがいないのは明らかに痛い。サイドで大きな存在だが、シティにはサイドにまだ相手を苦しめられる選手がいる」とレドナップは語った。「アーセナルにはサリバが戻ってくる。守備陣を見ても、フォレスト戦のマンチェスター・シティほどアーセナルの守備に隙ができることはないだろう」

ブライトン、日曜日にレドナップの予想を裏付けられるか

ブライトンには日曜日のブレントフォード戦でレドナップの予想を裏付けるチャンスがある。一方、シティは代表戦による中断期間に立て直しを図る。

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「どのチームにとっても最悪のシナリオだ。ああいうチームを見れば分かる。今日も苦しみながら結果を出した。他に対抗できるチームは見当たらない」とレドナップは付け加えた。