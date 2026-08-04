モロッコ系でカナダ国籍を持つダンサーであり女優のノラ・ファテヒが、モロッコ代表およびサウジアラビアのアル・ヒラルに所属するゴールキーパー、ヤシン・ブヌとの関係をめぐって高まり続けていた憶測に終止符を打った。彼女はテレビインタビューで、世界屈指のゴールキーパーの一人である彼との関係は「大切な友情」にすぎないと明言した。

「イラム・ニュース」が伝えたところによると、ノラ・ファテヒは今週、番組「The Kris Fade Show」に出演し、ここ数週間ソーシャルメディア上で広く拡散していた噂に終止符を打った。噂は、複数の公の場でモロッコ人スター選手と繰り返し姿を見せたことがきっかけで広まっていた。

34歳の彼女は、ブヌとの関係は友情の域を超えるものではないと断言し、数か月前から二人の間に芽生えていた恋愛関係を伝えたすべての報道を否定した。共演によって巻き起こった論争に終止符を打とうとする狙いがあった。

異例のスターへの道のり

ノラ・ファテヒは1992年2月6日、カナダのトロントで生まれ、幼い頃からダンスや歌への情熱を抱きながら育った。そして20歳のときにインドへ移住し、インド映画界での芸能キャリアを始めるという大胆な決断を下した。

ノラは2012年末から2013年初頭にかけてムンバイに居を構え、高級エリア「ウォルリ」の豪華なアパートを住まいとし、世界的な名声への出発点となったボリウッドの世界での旅を始めた。

モロッコにルーツを持つこの女優はヒンディー語を流暢に習得し、それによって主にヒンディー語のインド映画で活動できるようになった。彼女は大衆的に大きな成功を収めた数々の映画に出演した。

ボリウッド進出と名声の獲得

ノラ・ファテヒの女優としてのキャリアは2014年、映画「Roar: Tigers of the Sundarbans（スンダルバンの虎たち）」で正式に幕を開けたが、彼女の真の名声はインド映画での華麗なダンスパフォーマンスによって形になり始め、ついには現代インド映画を代表するダンサーの一人となった。

2016年、ノラは有名番組「ビッグ・ボス」に出場者としてリアリティ番組を経験し、ダンス番組「Jhalak Dikhhla Jaa」にも参加した。これが彼女の名声とスターダムへの急速な上昇における決定的な転機となった。

だが、彼女のキャリアにおける決定的な瞬間は2018年に訪れた。映画「Satyameva Jayate」で新バージョンの楽曲「Dilbar」を踊るパフォーマンスを披露したのだ。この楽曲は、公開からわずか24時間でYouTubeにおいて2,000万回再生を突破するという歴史的な偉業を成し遂げ、インド国内でこの記録を達成した初のヒンディー語楽曲となった。

ワールドカップでの世界的な存在感

ノラ・ファテヒの名声は映画の世界にとどまらず、世界的なスポーツの舞台にまで広がった。2022年10月には、2022年カタール・ワールドカップの楽曲「Light the Sky」への参加に選ばれ、世界レベルでの存在感を一層高めた。

このモロッコ人女優は4年後、力強く戻ってきた。アメリカ、カナダ、メキシコが共催した2026年ワールドカップの開会式に参加したのだ。彼女は、自身の出身地であるトロントで、カナダ対ボスニアの試合に先立ち「BMOフィールド」で行われた3度目の開会式で注目を集めた。

国境を越える名声

ノラ・ファテヒは現在、インスタグラムでおよそ5,000万人のフォロワーという巨大なファン層を有しており、アラブ世界とインドで最も有名なインフルエンサーの一人となっている。これがソーシャルメディア上で彼女に大きな影響力を与えている。

ノラ・ファテヒはこれまでの数年間、映画やダンスの世界で広く名声を築いてきたが、ここ数か月ヤシン・ブヌと繰り返し姿を見せたことで、まったく新しい世界、すなわちサッカーとその幅広いファンの世界に足を踏み入れ、その名声を前例のないほど広げることになった。

二人の共演は、両者の関係の本質をめぐる憶測と疑問の大きな波を巻き起こした。とりわけ複数の社交やスポーツの場で二人が一緒にいるところを目撃されたことが大きかった。そしてノラは、ブヌを「大切な友人」にすぎないと表現した最近の発言によって、この論争に決着をつけた。