共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナは明日火曜日、先週日曜日に行われたビジャレアル戦でMFフェルミン・ロペスが受けたレッドカードについて、競技委員会に異議申し立てを行う。試合はバルセロナが2-3で敗れていた。

広告

フェルミン・ロペス（23歳）はベンチに座っていたにもかかわらず、試合の74分に退場処分を受けた。この一件はスペインサッカー界で大きな議論を呼んでいる。

カナリア諸島出身の主審アレハンドロ・ホセ・エルナンデスが作成した公式報告書によると 、74分、ロペス・マリン、フェルミン選手は次の理由により退場処分となった。ベンチから立ち上がって第4審判のもとへ向かい、激しく詰め寄り、大声で抗議し、「ふざけるな！」という言葉を繰り返したためである。

主審は報告書の中で、同選手がレッドカードを提示される前にピッチを離れ、ロッカールームへ向かったとも記している。退場処分が選手のピッチ退出後に下されたことで、事態はより複雑なものとなった。

主審の報告書は退場処分の詳細を明らかにしている。フェルミンは後半のある判定に激しく抗議した後、主審が直接レッドカードを提示できないうちにピッチを後にしたという。

広告 広告

『ムンド・デポルティーボ』紙がバルセロナのクラブ内部の情報筋の話として伝えたところによると、クラブ側は同MFがアシスタントレフェリーに対していかなる侮辱もしておらず、その行動は緊迫した状況によるものだったと主張している。当時、バルセロナはビジャレアルに0-2とリードを許し、追い上げなければならない状況にあった。

Related Topics

同筋はさらに、バルセロナの法務部門が今回の件を正式な抗議ではなく個別の不品行として扱うべきだと主張する方針だと付け加えた。別の懲戒規定に基づいて評価されれば、フェルミンの出場停止処分が1試合のみに軽減される可能性がある。

バルセロナは明日火曜日に競技委員会へ主張を提出し、出場停止処分を最大でも1試合に抑えることを目指す。チームはラ・リーガで重要な試合を控えているだけに、なおさらだ。

広告

一方、 『AS』紙およびラジオ局『カデナ・セール』の審判解説者イトゥラルデ・ゴンサレス氏は 、フェルミンはベンチからの抗議により2試合の出場停止処分を受けるとの見方を示した。そうなれば、リアソールでのデポルティボ・ラ・コルーニャ戦と、カンプ・ノウでのアトレティコ・マドリード戦を欠場することになる。

競技委員会に近い情報筋によると、委員会は主審の報告書とバルセロナの主張を慎重に検討した上で最終的な判断を下すという。その際には、一件の状況や抗議の性質、そしてバルセロナが主張する通り直接的な侮辱がなかった点も考慮するとしている。

広告

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナのコーチングスタッフは、フェルミンの早期復帰を望んでいる。チームは最近、負傷者や欠場者に悩まされており、リーグ首位争いを戦い抜くためには全選手の力が必要だからだ。

競技委員会の決定は数日以内に下される見通しだ。バルセロナが望む1試合の出場停止となるのか、審判の専門家たちが予想する2試合となるのか、スペインサッカー界の話題をさらっているこの件で、フェルミンの処遇が決まることになる。